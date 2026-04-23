Θύματα απάτης έπεσαν πολίτες οι οποίοι νοίκιαζαν (το ίδιο) διαμέρισμα στα Άνω Πετράλωνα από άνθρωπο που εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης και ο οποίος εξαφανίστηκε έχοντας λάβει την εγγύηση και το πρώτο ενοίκιο από τους ανυποψίαστους ενοικιαστές μεταξύ των οποίων και φοιτήτριες, οι οποίες συντετριμμένες διαπίστωναν ότι είχαν χάσει τα χρήματά τους.

Η απάτη είχε στηθεί με έναν ομολογουμένως πρωτότυπο τρόπο. Ο απατεώνας, νεαρής ηλικίας, πιθανότατα μέλος κυκλώματος, είχε βάλει αγγελία για διαμέρισμα προς ενοικίαση, το οποίο δεν του ανήκε.

Πώς; Το διαμέρισμα ήταν στην πλατφόρμα Airbnb, το είχε ενοικιάσει και στην συνέχεια …το εκμίσθωνε προς 500 ευρώ το μήνα σε άλλους, εμφανιζόμενος ως ιδιοκτήτης. Το έκανε μάλιστα παράλληλα σε διάφορους προκειμένου να αποσπάσει το μέγιστο δυνατό ποσό. Όταν έφτανε η μέρα να παραλάβουν τα κλειδιά τους, και ενώ όλα είχαν γίνει σύμφωνα με το γράμμα του νόμου (συμβόλαια στο Taxis, καταβολή ενοικίων σε τραπεζικό λογαριασμό), διαπίστωναν ότι ο …εκμισθωτής ήταν άφαντος και το κινητό του κλειστό. Και προφανώς αυτό δεν ήταν το μόνο διαμέρισμα.

Η αστυνομία, όπου έχουν υποβληθεί μηνύσεις, αναζητά τα ίχνη του απατεώνα, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ταυτοποιηθεί και έχει αναγνωριστεί από τα θύματά του, ωστόσο δεν έχει συλληφθεί.

Την έρευνα διενεργεί το ΑΤ Ακροπόλεως το οποίο έχει συγκεντρώσει στοιχεία για τον «αετονύχη» που εξετάζεται αν λειτουργούσε μόνος. Μάλιστα φέρεται να έχουν ζητηθεί εδώ και καιρό από τον πάροχο τα στοιχεία του κατόχου του επίμαχου κινητού από το οποίο γίνονταν οι επικοινωνίες με τα θύματά του χωρίς ακόμα να έχουν δοθεί τα απαραίτητα στοιχεία στις αρχές, ενώ απορίας άξιο είναι αν έχουν εξακριβωθεί ή όχι ποιοι βρίσκονται πίσω από τα ονόματα των λογαριασμών που καταβάλλονταν τα μισθώματα και γιατί η υπόθεση δεν παίρνει τον δρόμο της προς τον εισαγγελέα.

Μια περίεργη ιστορία που αναμένει την επίλυσή της. Μέχρι τότε, όμως, το κύκλωμα μπορεί να συνεχίζει την καλοστημένη απάτη με τα Airbnb, κάτι που εκτός από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες ερευνών εδώ και καιρό την υπόθεση, αφορά και τις εγγυήσεις λειτουργίας της διάσημης πλατφόρμας Airbnb.