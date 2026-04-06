Παριστάνοντας τον υπάλληλο ηλεκτρικής ενέργειας ένας 36χρονος μαζί με συνεργό του, κατάφερε με τη γνωστή μέθοδο να εξαπατήσει μια ηλικιωμένη στην Πετρούπολη πείθοντάς την, να αφήσει σε συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού τα κοσμήματά της. Στη συνέχεια οι δράστες επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και επιχείρησαν να εξαφανιστούν.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας όμως ήταν άμεση, άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν το ύποπτο αυτοκίνητο στα Άνω Λιόσια. Ο 36χρονος οδηγός όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε, αλλά προσπάθησε να διαφύγει, προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση κατά τη σύλληψή του.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και τα κλοπιμαία κοσμήματα πεταμένα σε οικόπεδο της περιοχής τα οποία επιχείρησε να ξεφορτωθεί ο δράστης για να μην συλληφθεί.

Σε βάρος του 36χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και βία κατά υπαλλήλων, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό του συνεργού του, αλλά και για το ενδεχόμενο συμμετοχής του σε παρόμοιες υποθέσεις.