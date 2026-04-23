Η «Π.Ε. 32 – ΘΥΤΑ» είναι η νέα παράσταση εναέριου χοροθεάτρου της ομάδας Ex Statera. Εμπνευσμένο από τον μύθο της Περσεφόνης και τη σύγχρονη εργασιακή επισφάλεια, το έργο συνδέει το προσωπικό με το συλλογικό, αναδεικνύοντας την απώλεια ως υπαρξιακή αλλά και κοινωνική εμπειρία. Υπό αυτό το πρίσμα, ο θάνατος προσεγγίζεται ως μετάβαση και μέρος του κύκλου της ζωής.

Συνδυάζοντας εναέριο και σύγχρονο χορό, ακροβατικά, σωματικό θέατρο και ζωντανή μουσική, δημιουργεί μια τελετουργική σκηνική εμπειρία όπου το σώμα και ο χώρος μεταμορφώνονται διαρκώς.

Πού μπορείτε να δείτε την παράσταση

Αθήνα: Θέατρο Ροές

Ιάκχου 16, Κεραμεικός, 3/5/2026, 19/6/2026 και 20/6/2026

Πειραιάς: Θέατρο Αυλαία

2ας Μεραρχίας &, Κουντουριώτου 182, Πειραιάς, 9/5/2026 και 16/5/2026

Πάτρα: Θέατρο Λιθογραφείον

Μαιζώνος 172β, Πάτρας 6/6/2026 και 7/6/2026.

Αγορά εισιτηρίων: μέσω πλατφόρμας ticketmaster

Info

Ακροβάτισσες: Κωνσταντίνα Αναγνώστου, Κατερίνα Αναστασάκου, Ιωάννα Κατρή, Μυρτώ Γραμμενίδου

Σκηνοθεσία: Ευτυχία Χρυσοβέργη

Καθοδήγηση Φωνητικών/ Ερμηνεύτρια: Φωτεινή Παπαδοπούλου

Συνθέτης/Μουσικός: Σταμάτης Φουσέκης (https://soundcloud.com/stamatis_fousekis)

Υποκριτική καθοδήγηση/Συγγραφή κειμένου: Ασπασία Λυκουργιώτη

Ενδυματολόγος: Αθηνά Κουμεντάκου

Εικαστικός: Γιάννης Νάσης