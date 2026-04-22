Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από το ατύχημα στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, με τη 13χρονη μαθήτρια να δίνει την πιο κρίσιμη μάχη της ζωής της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Μετά από μια υπεράνθρωπη προσπάθεια των γιατρών στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», τα πρώτα μηνύματα προσφέρουν χαραμάδες ελπίδας, παρά τη βαρύτητα της κατάστασής της.

«Ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή» – Το χρονικό του χειρουργείου

Η επέμβαση, που διήρκησε πάνω από τέσσερις ώρες, εξελίχθηκε σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα. Ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής, Δημήτρης Παναγόπουλος, αποκάλυψε το μέγεθος της δυσκολίας, αναφέροντας πως η ανήλικη βρισκόταν επί 50 λεπτά σε ανακοπή, με τους αναισθησιολόγους και τους καρδιολόγους να δίνουν μάχη για την ανάταξή της.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το γεγονός ότι το παιδί βρίσκεται στη ζωή αποτελεί «δώρο». «Το χειρουργούσαν και πάθαινε ανακοπές. Σταματούσε το χειρουργείο, έκαναν ΚΑΡΠΑ και ξανά χειρουργείο. Αυτό συνέβη τέσσερις φορές μέσα σε μία ώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συγκρατημένη αισιοδοξία από τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Παρά τις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τα νέα από την τελευταία αξονική τομογραφία επιτρέπουν στους θεράποντες ιατρούς να χαμογελούν με επιφύλαξη. Όπως εξήγησε ο κ. Παναγόπουλος, η εξέταση δεν έδειξε κάποια μη αναστρέψιμη βλάβη, κάτι που θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό για την εξέλιξη της υγείας της 13χρονης, η οποία παραμένει σε καταστολή.

Οι μαρτυρίες των συμμαθητών: «Άφησε τα χέρια και έπεσε»

Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν με προσοχή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η μαθήτρια βρέθηκε στο κενό, από ύψος τεσσάρων μέτρων. Μαρτυρία συμμαθητή της, που βρισκόταν δίπλα της, προκαλεί σοκ:

«Δεν έκατσε για πολλή ώρα στην κουπαστή. Έβαλε το πόδι της πάνω στο κάγκελο, άφησε τα χέρια της και έπεσε με το κεφάλι».

Από την πλευρά της, η διεύθυνση του σχολείου ξεκαθαρίζει πως δεν υπήρξε κάποια κατασκευαστική αστοχία ή σπρώξιμο, ενώ στο σχολείο βρίσκονται ήδη ψυχολόγοι για τη στήριξη των μαθητών που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του συμβάντος.

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Αν και η κουπαστή φαινόταν σχετικά καινούργια, οι εικόνες από το σημείο υποδηλώνουν ελλιπή συντήρηση, γεγονός που εξετάζεται από την Αστυνομία. Οι έρευνες συνεχίζονται με λήψη καταθέσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για ένα σοβαρό ατύχημα ή αν υπήρξαν άλλοι παράγοντες, που οδήγησαν την 13χρονη στην πτώση.