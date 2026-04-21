Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της πτώσης μιας 13χρονης μαθήτριας από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου στο 7ου Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Η ανήλικη νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποβληθεί σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση διάχυτου εγκεφαλικού οιδήματος και βαριών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, το κορίτσι υπέστη ανακοπές, με τους γιατρούς να δίνουν υπεράνθρωπο αγώνα για να την κρατήσουν στη ζωή.

Το χρονικό της πτώσης και οι πρώτες αντιδράσεις

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, περίπου στις 11:00, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με τη σχολική νοσηλεύτρια και τους εκπαιδευτικούς να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, πριν τη διακομιδή της με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.

«Έτρεξα πανικόβλητη. Δεν μπορούσε να μου πει κανείς τι ακριβώς είχε συμβεί», δήλωσε η μητέρα της 13χρονης, η οποία ενημερώθηκε τηλεφωνικά από το σχολείο, ενώ βρισκόταν στην εργασία της.

Μαρτυρίες-σοκ: «Είπε ”θα πηδήξω” και το έκανε»

Ενώ το οικογενειακό περιβάλλον της μαθήτριας κάνει λόγο για ένα τραγικό ατύχημα, οι καταθέσεις που συλλέγει η ΕΛ.ΑΣ. περιπλέκουν την εικόνα.

Φίλη της 13χρονης: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στενή φίλη της ανήλικης, που ήταν παρούσα, φέρεται να κατέθεσε ότι το παιδί έπεσε μόνο του.

Περίοικοι και γονείς: Υπάρχουν αναφορές ότι η 13χρονη ακούστηκε να λέει «εγώ θα πηδήξω», λίγα δευτερόλεπτα πριν την πτώση, με μάρτυρες να περιγράφουν μια «αστραπιαία κίνηση».

Η εκδοχή του ατυχήματος: Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε ότι εξετάζονται και μαρτυρίες που θέλουν το παιδί απλώς να κάθεται στο κάγκελο και να χάνει την ισορροπία του.

Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας για τα κάγκελα και τη συντήρηση

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, απέκλεισε το ενδεχόμενο να υποχώρησε κάποιο κάγκελο.

Η κατάσταση του κτιρίου: «Το σχολείο είναι παλιό αλλά συντηρημένο. Δεν είναι σπασμένο το κάγκελο, το είδα και στις φωτογραφίες», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως αν και είδε κάποιους σοβάδες, το κτίριο δεν κρίνεται επικίνδυνο.

Προειδοποιήσεις καθηγητών: Προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί έκαναν συχνά συστάσεις στους μαθητές να μην κάθονται στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, λίγα λεπτά πριν το συμβάν, είχαν απομακρύνει άλλους μαθητές από το ίδιο μπαλκόνι.

Στο πλευρό της οικογένειας η Ομοσπονδία Τάε κβο ντο

Η 13χρονη είναι ενεργή αθλήτρια, με την Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντο να εκδίδει ανακοίνωση συμπαράστασης: «Η μικρή αθλήτρια, που εκπροσωπεί τις αξίες του αθλήματός μας, δίνει τον δικό της αγώνα. Ευχόμαστε ολόψυχα να βγει νικήτρια και από αυτή τη δύσκολη περιπέτεια».

Στο σχολείο έχει ήδη μεταβεί κλιμάκιο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών (Ε.Δ.Υ. και ΚΕΔΑΣΥ) για τη στήριξη των μαθητών, που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του συμβάντος, ενώ η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), που διατάχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.