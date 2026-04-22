5 το πρωί: Παράταση στην εκεχειρία ΗΠΑ με Ιράν – Μάχη Μητσοτάκη σε διπλό ταμπλό – Ανοίγει αυλαία το Φόρουμ των Δελφών
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν την ώρα που διαφαινόταν αδιέξοδο στις συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Παράταση εκεχειρίας στο παραπέντε
- Παράταση χωρίς όριο: Λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν και ενώ όλα έδειχναν ότι οδηγούμασταν σε επανέναρξη του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παράτασή της χωρίς να διευκρινίζει μέχρι πότε. Ο αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι έφτασε σε αυτή την απόφαση επικαλούμενος την «σοβαρά διχασμένη» ιρανική κυβέρνηση.
- Η άρνηση της Τεχεράνης: Νωρίτερα η πλευρά του Ιράν ενημέρωσε το Πακιστάν ότι δε θα συμμετάσχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Όπως διέρρευσε η Τεχεράνη, οι λόγοι της άρνησης αφορούν την επιθετικότητα των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, στο Ιράν ξεκαθάρισαν ότι διαπραγματεύσεις με αποκλεισμό των λιμανιών δεν γίνονται και έκαναν λόγο για πράξεις πολέμου.
- Άγνωστη η συνέχεια: Με δεδομένο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν κανείς δεν μπορεί να βρει τρόπο που οι διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν, αν δεν υπάρξουν εκατέρωθεν υποχωρήσεις.
Εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια με το βλέμμα στη Βουλή
- Διπλό ταμπλό: Με τις δύο όψεις του νομίσματος μοιάζει η σημερινή ημέρα στο πολιτικό σκηνικό. Κι αυτό γιατί την ώρα που στην Βουλή θα ξεκινά η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ που εμπλέκονται στην δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει με τηλεοπτικό του μήνυμα νέα μέτρα στήριξης για την ακρίβεια.
- Η εικόνα στη Βουλή: Σήμερα θα αρχίσει η συζήτηση για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ που εμπλέκονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και αναμένεται μία ακόμα μάχη σε υψηλούς τόνους. Εκείνο βέβαια που περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον είναι ποια στάση θα τηρήσουν οι γαλάζιοι βουλευτές κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.
- Τι θα ανακοινώσει: Στο μέτωπο της ακρίβειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις με διπλό χαρακτήρα. Το πιθανότερο σενάριο είναι να εξαγγείλει έκτακτο επίδομα στους χαμηλοσυνταξιούχους (με ένα ποσό κοντά στα 250 ευρώ), αλλά και μέτρα με πιο μόνιμο χαρακτήρα που αφορούν την ενίσχυση του εισοδήματος των μικρομεσαίων.
Μυστήριο με την εξαφάνιση της 43χρονης μητέρας από το Ηράκλειο
- Το τελευταίο στίγμα: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών η οποία αγνοείται από το πρωί της Κυριακής, όταν ξεκίνησε με το αυτοκίνητό της από τις Δαφνές Ηρακλείου. Το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή των Αρχανών λίγο πριν απενεργοποιηθεί τα μεσάνυχτα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τον γιο της για τη δήλωση εξαφάνισης.
- Νεκρός ο πρώην σύντροφός της: Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο μετά την είδηση του θανάτου του πρώην συντρόφου της, ο οποίος φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα. Ο 40χρονος είχε προσαχθεί πρόσφατα από τις Αρχές για την εξαφάνιση, ωστόσο είχε αφεθεί ελεύθερος μετά τις εξηγήσεις που έδωσε για τα τραύματα που έφερε.
- Η δικαστική διαμάχη: Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και η δικαστική διαμάχη της αγνοούμενης με τον πρώην σύζυγό της, η οποία επρόκειτο να εκδικαστεί την ημέρα της εξαφάνισης. Ο ίδιος αρνείται κάθε σχέση με το συμβάν, περιγράφοντας την 43χρονη ως κοινωνικό άτομο χωρίς εχθρούς και υποστηρίζοντας πως ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της το ίδιο πρωί.
Αρχίζει το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
- Το θέμα: Με γενικό τίτλο «Το Σοκ του Νέου» το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ξεκινά στις 22 και τελειώνει στις 25 Απριλίου. Στο φετινό φόρουμ έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους 1.200 ομιλητές εκ των οποίων οι 760 προέρχονται από την Ελλάδα και οι 440 από το εξωτερικό.
- Πως θα διεξαχθεί: Θα πραγματοποιηθούν 200 συζητήσεις, έξι roundables, 25 κλειστές συνεδριάσεις, ενώ συμμετέχουν 62 ινστούτα και 51 σύμβουλοι προγράμματος. Οι πέντε θεματικοί πυλώνες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών είναι: 1. Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια, 2. Πλανήτης – Κλιματική Κρίση – Ενέργεια, 3. Βιώσιμη Οικονομία και Ανάπτυξη, 4. Τεχνολογία και Μέλλον, 5. Άνθρωποι – Οργανώσεις – Κοινωνία.
- Οι συμμετοχές: Στην πρώτη ημέρα του Φόρουμ ξεχωρίζουν οι συμμετοχές του Κωνσταντίνου Τασούλα, Προέδρου της Δημοκρατίας, η συζήτηση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, αλλά και της πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Στα playoffs ο Παναθηναϊκός
- Έκανε το καθήκον του: Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να μπει σε περιπέτειες και το απέδειξε κόντρα στην Μονακό. Οι πράσινοι με πρωταγωνιστή τον Τι Τζέι Σορτς επικράτησαν 87-79 στο ΟΑΚΑ και προκρίθηκαν στα playoffs της EuroLeague.
- Στην Αθήνα μέσω Ισπανίας: Επόμενος αντίπαλος για τους πράσινους θα είναι η Βαλένθια, η οποία πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία στην κανονική διάρκεια και κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Ο Παναθηναϊκός για να προκριθεί στο Final Four του ΟΑΚΑ θα πρέπει να το κάνει παίζοντας με μειονέκτημα έδρας, κάτι που το έχει επιτύχει δύο φορές στο παρελθόν.
- Περιμένει ο Ολυμπιακός: Την ίδια ώρα οι ερυθρόλευκοι θα περιμένουν για να μάθουν τον αντίπαλό τους στα playoffs. Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 80-72 του Ερυθρού Αστέρα και θα αντιμετωπίσει τη Μονακό. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα είναι και ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στη συνέχεια.
