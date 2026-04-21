Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία αγνοείται από τις Δαφνές Ηρακλείου. Ο άνδρας είχε εξεταστεί από τις Αρχές για την εξαφάνιση της γυναίκας, όμως αφέθηκε ελεύθερος καθώς απέδωσε τις γρατζουνιές που έφερε στο σώμα του σε τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα.

Η είδηση του θανάτου του έρχεται να περιπλέξει ακόμα περισσότερο την υπόθεση, καθώς πλέον οι αρχές καλούνται να διερευνήσουν δύο παράλληλα και εξίσου κρίσιμα σκέλη, αφενός τον εντοπισμό της 43χρονης γυναίκας και αφετέρου τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο πρώην σύντροφος της.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς στην ευρύτερη περιοχή, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο, χωρίς να αποκλείουν τίποτα.

Το μόνο βέβαιο είναι πως οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, τόσο για την πορεία των ερευνών όσο και για την απάντηση στο τι ακριβώς συμβαίνει με την συγκεκριμένη υπόθεση.

Το τελευταίο στίγμα

Δύο 24ωρα από την στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη της οι έρευνες των Αρχών είναι συνεχείς, με το τελευταίο στίγμα από το κινητό της να εντοπίζεται στις Αρχάνες.

Η 43χρονη φέρεται να ξεκίνησε από το σπίτι που έμενε, με το αυτοκίνητό της, το πρωί της περασμένης Κυριακής και κατευθύνθηκε, όπως όλα δείχνουν, από τις Δάφνες Ηρακλείου προς τις Αρχάνες.

Για ώρες δεν απαντούσε στις κλήσεις των παιδιών της, ενώ το κινητό της απενεργοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Άμεσα ο μεγαλύτερος γιος της δήλωσε την εξαφάνισή της σε αστυνομικό τμήμα.

Το κουβάρι της υπόθεσης περιπλέκει το γεγονός πως χθες, λίγες ώρες μετά την εξαφάνιση, η 43χρονη είχε προγραμματισμένη δίκη με τον πρώην σύζυγό της, μετά από καταγγελία της γυναίκας για εξύβριση. Οι Αρχές, για την ώρα, δεν αποκλείουν η εξαφάνιση να σχετίζεται με αυτήν την πτυχή.

«Από ό,τι φαίνεται από τις κάμερες που έχουμε ψάξει από το χωριό, φεύγει περίπου στις 11.02 από το σπίτι με πορεία προς το Ηράκλειο. Όσες κάμερες ψάξαμε είδαμε μέχρι ένα σημείο που περνάει και πάει προς Ηράκλειο. Το υπόλοιπο το έχουν αναλάβει οι Αρχές για να δουν τα παρακάτω», τονίζει ο αδερφός της γυναίκας στο Live News.

«Ψάχνω μόνος μου σε αγροτικούς δρόμους»

Στο «Live News» μίλησαν τα δύο από τα τρία παιδιά της αγνοούμενης που αγωνιούν:

«Ψάχνουν τα στίγματα από το κινητό της. Δεν έχουμε ξανακαλέσει για μην κρατάμε απασχολημένο το τηλέφωνο και να μην έχει μπαταρία. Σταματήσαμε από χθες να καλούμε. Δεν έχουμε ξαναασχοληθεί. Ό,τι κάνει η αστυνομία», ανέφερε ο Κωνσταντίνος, γιος της 43χρονης.

«Με ενημέρωσε εμένα η αδερφή μου για το σημείωμα, αλλά είναι πολύ σύνηθες από την μητέρα μου να την ενημερώνει για το τι θα κάνει. Είναι φυσιολογικό».

«Εγώ είμαι μόνος μου, ψάχνω σε αγροτικούς δρόμους. Δεν έχω εικόνα τι κάνουν οι υπόλοιποι στο χωριό ή ο θείος μου ή όλοι οι συγγενείς μου. Δεν έχουμε κάτι νεότερο».

Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο της 43χρονης, ώστε να έχουν ένα επιπρόσθετο σημείο αναφοράς για τις έρευνες.

Για την εξαφάνισή της εκδόθηκε και Missing Alert, όμως για την ώρα οι έρευνες παραμένουν άκαρπες.

Τι ξαφνικό μπορεί να άλλαξε στη ζωή της;

Η γυναίκα μετά το διαζύγιο είχε προσπαθήσει να ξαναφτιάξει τη ζωή της, πρόσφατα όμως χώρισε και από την τωρινή σχέση της σύμφωνα με τα όσα λένε οι κάτοικοι της περιοχής.

Το δικαστήριο, με τον πατέρα, δεν ήταν κάτι σημαντικό θα πει ο γιος της.

«Με τον πατέρα μου τα ζητήματα και όλα τα δικαστήρια έχουν απλά αναβληθεί. Δεν έχουν κάτι καινούριο να τρέχει εδώ και χρόνια. Δηλαδή απλά είναι υποθέσεις που δεν έχουν κλείσει παλιές. Δεν τρέχει κάτι καινούριο».

Βίντεο ντοκουμέντα: Οι τελευταίες κινήσεις της 43χρονης πριν χαθούν τα ίχνη της

Τι υποστηρίζει ο πρώην σύζυγός της

Από την πλευρά του, ο πρώην σύζυγός της, αναφέρει:

«Είμαστε τώρα 8 χρόνια εκτός. Είχαμε δικαστήριο που ήταν εξ αναβολής για εξύβριση. Δεν ήταν τίποτα δύσκολο. Εγώ ενημερώθηκα το πρωί εκείνο. Δεν ήξερα κάτι. Εγώ τώρα έχω προχωρήσει τη ζωή μου, έχω τη δουλειά μου, έχω τη γυναίκα μου. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Μακάρι να είναι όλα καλά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί. Δεν πιστεύω να έχει πρόβλημα και με κανέναν. Κοινωνικός άνθρωπος ήτανε. Τι προστριβές να έχει ; Εδώ από χωριό είμαστε. Δεν έχουμε εμείς τέτοια πράγματα εδώ. Δεν ξέρω τι έγινε».