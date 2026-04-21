Την οριστική απόφαση να απέχει από τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων με την αμερικανική πλευρά στο Πακιστάν, αν δεν γίνουν δεκτοί οι όροι του, έλαβε το Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Το διπλωματικό αδιέξοδο αποτυπώνεται και στην απόφαση του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς να «παγώσει» το ταξίδι του στο Πακιστάν. Η χρονική πίεση είναι ασφυκτική. Η ήδη εύθραυστη κατάπαυση του πυρός εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης, δημιουργώντας ένα πολύ στενό παράθυρο ευκαιρίας για πολιτική αποκλιμάκωση ή, αντίθετα, για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Μένει να δούμε εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει τις απειλές του και θα αρχίσει νέο κύκλο επιθέσεων στο Ιράν ή θα υπάρξει κάποιου είδους παράταση την τελευταία στιγμή.

Η Τεχεράνη θέτει όρους: «Πρώτα άρση του αποκλεισμού»

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ιρανική πλευρά διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε συνομιλίες υπό καθεστώς πίεσης. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «πειρατεία στη θάλασσα» και «κρατική τρομοκρατία», αναφερόμενος στην κατάσχεση ιρανικών πλοίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούνται μέσω διπλωματικών καναλιών, η Τεχεράνη είχε αρχικά αφήσει να εννοηθεί ότι θα αποστείλει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν. Στη συνέχεια, όμως, άλλαξε στάση, θέτοντας ως προϋπόθεση την άρση του ναυτικού αποκλεισμού.

Η στάση αυτή αποκαλύπτει μια στρατηγική επιλογή: το Ιράν επιχειρεί να μεταφέρει το κέντρο βάρους των διαπραγματεύσεων από το τραπέζι των συνομιλιών στο πεδίο της πίεσης, ζητώντας απτές κινήσεις αποκλιμάκωσης πριν από οποιαδήποτε δέσμευση.

Το Πακιστάν σε ρόλο διαμεσολαβητή

Το Πακιστάν επιχειρεί να διατηρήσει τον ρόλο του ως διαμεσολαβητή, όμως βρίσκεται αντιμέτωπο με την απροθυμία της Τεχεράνης. Ο υπουργός Πληροφοριών Αταουλάχ Ταράρ επανέλαβε ότι το Ισλαμαμπάντ έχει καταβάλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για να πείσει την ιρανική ηγεσία.

Παράλληλα, το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε ανοιχτά και τις δύο πλευρές να εξετάσουν την παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Σε επαφές με την αμερικανική πλευρά, τονίστηκε η ανάγκη διατήρησης ενός ελάχιστου πλαισίου σταθερότητας, ώστε να αποφευχθεί μια ανεξέλεγκτη στρατιωτική σύγκρουση.

Ωστόσο, η πραγματικότητα στο πεδίο υπονομεύει αυτές τις προσπάθειες. Ο ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ και οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η διπλωματία δυσκολεύεται να βρει έδαφος.

Η στρατηγική της Τεχεράνης: «Δεν διαπραγματευόμαστε υπό απειλές»

Η ιρανική ηγεσία εμφανίζεται ενιαία ως προς ένα βασικό μήνυμα: δεν αποδέχεται διαπραγματεύσεις υπό πίεση. Ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ ξεκαθάρισε ότι η χώρα διαθέτει «νέα χαρτιά» σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών.

Η τοποθέτηση αυτή υποδηλώνει ότι το Ιράν δεν αντιμετωπίζει τις συνομιλίες ως μονόδρομο, αλλά ως μία από τις διαθέσιμες επιλογές. Η στρατηγική του βασίζεται στην αντοχή και στη δυνατότητα κλιμάκωσης, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Παράλληλα, η Τεχεράνη επιδιώκει να αποτρέψει την αίσθηση ότι σύρεται σε διαπραγματεύσεις υπό πίεση, κάτι που θα είχε σημαντικό πολιτικό κόστος στο εσωτερικό.

Ο Τραμπ κλιμακώνει τη ρητορική του και απορρίπτει παράταση

Από την πλευρά της Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένος να διατηρήσει την πίεση. Σε δημόσιες τοποθετήσεις του, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί παράταση της εκεχειρίας και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «ισχυρή διαπραγματευτική θέση».

Η ρητορική του κινείται σε δύο επίπεδα: από τη μία, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας «πολύ καλής συμφωνίας», από την άλλη, προειδοποιεί ευθέως για συνέχιση των βομβαρδισμών εάν δεν υπάρξει άμεση πρόοδος.

Οι δηλώσεις του περί «καταστροφής» του ιρανικού στρατιωτικού μηχανισμού και περί ελέγχου του Στενού του Ορμούζ αποτυπώνουν μια στρατηγική που στηρίζεται στην επίδειξη ισχύος. Παράλληλα, η αναφορά του σε πιθανή εμπλοκή της Κίνας στην ενίσχυση των ιρανικών αποθεμάτων όπλων εισάγει μια νέα διάσταση στο γεωπολιτικό παιχνίδι.

Αντιφατικά μηνύματα

Η αμερικανική στάση χαρακτηρίζεται από αντιφατικότητα. Ενώ επιδιώκεται η επανέναρξη των συνομιλιών, ταυτόχρονα εντείνονται οι στρατιωτικές πιέσεις και οι δημόσιες απειλές. Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η διπλωματία μοιάζει να λειτουργεί περισσότερο ως εργαλείο τακτικής παρά ως στρατηγικός στόχος.

Το ίδιο μοτίβο αποτυπώνεται και στην πρωτοβουλία του Τραμπ να ζητήσει την απελευθέρωση οκτώ γυναικών από το Ιράν ως «ένδειξη καλής θέλησης». Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα συμβολικό πλαίσιο διαπραγμάτευσης, χωρίς όμως να συνοδεύεται από ουσιαστική αποκλιμάκωση.

Ένα εύθραυστο γεωπολιτικό παζλ

Η κρίση ΗΠΑ–Ιράν εξελίσσεται σε ένα πολυεπίπεδο γεωπολιτικό παζλ, όπου εμπλέκονται περιφερειακές συγκρούσεις, ενεργειακές διαδρομές και διεθνείς ισορροπίες ισχύος.

Ο ρόλος του Πακιστάν ως μεσολαβητή αναδεικνύει την ανάγκη για τρίτους δρώντες που μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα αυτής της διαμεσολάβησης εξαρτάται από τη βούληση των βασικών πρωταγωνιστών.

Η εμπλοκή της Κίνας, έστω και σε επίπεδο υποψιών από πλευράς Ουάσινγκτον, προσθέτει μια ακόμη διάσταση, μετατρέποντας τη σύγκρουση σε μέρος μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης μεγάλων δυνάμεων.

Το διακύβευμα της επόμενης ημέρας

Καθώς η εκεχειρία πλησιάζει στο τέλος της, το βασικό ερώτημα παραμένει αν θα υπάρξει πολιτική διέξοδος ή επιστροφή στη στρατιωτική σύγκρουση. Το «πάγωμα» των συνομιλιών λειτουργεί ως προειδοποιητικό σήμα για το πόσο εύθραυστη είναι η διαδικασία.

Η πιθανότητα άμεσης επανενεργοποίησης των διαπραγματεύσεων παραμένει ανοιχτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει κάποια μορφή ανταπόκρισης από την ιρανική πλευρά που θα θεωρηθεί αποδεκτή από την Ουάσινγκτον.