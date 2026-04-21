Η μυστηριώδης εξαφάνιση της 43χρονης μητέρας, Ελευθερίας Γιακουμάκη, έχει αναστατώσει το Ηράκλειο, αλλά και ολόκληρη την Κρήτη. Δύο εικοσιτετράωρα μετά τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη της, οι Αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους, στο τελευταίο στίγμα που άφησε το κινητό της. Ωστόσο, όπως αναφέρουν τα παιδιά της και άτομα του κύκλου της, η ίδια φαίνεται να είχε μία ζωή που την ικανοποιούσε, για αυτό και ανησυχούν για τη ζωή της.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα προσπαθούν με drone και περιπολίες να εντοπίσουν ένα σημάδι ζωής της αγνοούμενης, ένα ίχνος που θα οδηγήσει τα επόμενα βήματά τους. Το κουβάρι της υπόθεσης περιπλέκεται περισσότερο από το γεγονός πως η γυναίκα είχε προγραμματισμένη δίκη τη Δευτέρα, λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της, με τον πρώην σύζυγό της για εξύβριση, μετά από καταγγελία που έκανε η ίδια. Οι Αρχές σε αυτή τη φάση που βρίσκονται οι έρευνες αναφέρουν ότι δεν μπορούν να αποκλείσουν τίποτα.

Στο «Live News» μίλησαν τα δύο από τα τρία παιδιά της αγνοούμενης, εξηγώντας ότι: «Ψάχνουν τα στίγματα, ψάχνουν τα σημεία από το τηλέφωνό της». «Κάθε βοήθεια είναι σημαντική και όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο. Γιατί έχουν περάσει και πολλές ώρες και δυσκολεύει», ανέφερε ο αδερφός της 43χρονης.

Πώς εξαφανίστηκε η 43χρονη;

Η 43χρονη φέρεται να ξεκίνησε από το σπίτι που έμενε, με το αυτοκίνητό της, το πρωί της περασμένης Κυριακής. Από τις Δάφνες Ηρακλείου κατευθύνθηκε, όπως όλα δείχνουν, προς τις Αρχάνες. Για ώρες δεν απαντούσε στις κλήσεις των παιδιών της.

«Δεν έχουμε ξανακαλέσει για μην κρατάμε απασχολημένο το τηλέφωνο και να μην έχει μπαταρία. Σταματήσαμε από χθες να καλούμε. Δεν έχουμε ξανά ασχοληθεί. Ό,τι κάνει η αστυνομία», λέει ο γιος της. Από την πλευρά του, ο αδερφός της περιγράφει πως: «Από ό,τι φαίνεται από τις κάμερες που έχουμε ψάξει από το χωριό, φεύγει περίπου στις 11.02 από το σπίτι με πορεία προς το Ηράκλειο. Όσες κάμερες ψάξαμε είδαμε μέχρι ένα σημείο που περνάει και πάει προς Ηράκλειο. Το υπόλοιπο το έχουν αναλάβει οι Αρχές για να δουν τα παρακάτω».

Το κινητό της γυναίκας απενεργοποιήθηκε και λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ο μεγαλύτερος γιος της δήλωσε την εξαφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. «Το σημείωμα. Με ενημέρωσε εμένα η αδερφή μου ότι είναι στο σπίτι, αλλά είναι πολύ σύνηθες από την μητέρα μου να την ενημερώνει για το τι θα κάνει. Είναι φυσιολογικό το σημείωμα», πρόσθεσε ο γιος της.

Οι δικοί της άνθρωποι επαναλαμβάνουν πως η ίδια δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν θα έφερνε ποτέ τα παιδιά της σε μία τόσο ψυχοφθόρα κατάσταση: «Εγώ είμαι μόνος μου. Ψάχνω σε αγροτικούς δρόμους, οπότε δεν έχω εικόνα. Το τι κάνουν οι υπόλοιποι στο χωριό ή ο θείος μου ή όλοι οι συγγενείς μου. Έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο δεν έχουμε κάτι νεότερο», λέει ο γιος της.

Για την εξαφάνισή της εκδόθηκε και Missing Alert, όμως για την ώρα δεν έχει προκύψει κάτι νεότερο. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται, η αγωνία των δικών της ανθρώπων κορυφώνεται, με μία σειρά από μαρτυρίες για την γυναίκα να αξιολογούνται με προσοχή.

Τι δικαστήρια είχε η 43χρονη;

Οι δικοί της ανησυχούν ακόμα και για τη ζωή της, ο γιος της την αναζητεί. Η γυναίκα χάθηκε την ώρα που είχε να δώσει μία κρίσιμη δικαστική μάχη. «Xωρισμένοι ήταν. Σήμερα, λέει, θα είχανε δικαστήριο», περιγράφει ο ίδιος για τη σχέση των γονιών του.

Η γυναίκα μετά το διαζύγιο είχε προσπαθήσει να ξαναφτιάξει τη ζωή της, πρόσφατα όμως χώρισε και από την τωρινή σχέση της σύμφωνα με τα όσα λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Το δικαστήριο, με τον πρώην σύζυγό της, δεν ήταν κάτι σημαντικό θα πει ο γιος της. «Με τον πατέρα μου τα ζητήματα και όλα τα δικαστήρια έχουν απλά αναβληθεί. Δεν έχουν κάτι καινούριο να τρέχει εδώ και χρόνια. Δηλαδή απλά είναι υποθέσεις που δεν έχουν κλείσει παλιές. Δεν τρέχει κάτι καινούριο», διευκρίνισε.

«Δεν έχουμε εμείς τέτοια πράγματα εδώ»

Από την πλευρά του, ο πρώην σύζυγός της, σημείωσε για τις σχέσεις που έχει με την πρώην σύζυγό του, ότι: «Είμαστε τώρα 8 χρόνια εκτός. Τι να πει ο πρώην; Είχαμε δικαστήριο που ήταν εξ αναβολής για εξύβριση. Δεν ήταν ούτε τίποτα δύσκολο ούτε τίποτα το… αυτό που γράφουνε. (…) Εγώ ενημερώθηκα το πρωί εκείνο. Δεν ήξερα κάτι. Απλώς τώρα εγώ είπα, παιδιά έχω προχωρήσει τη ζωή μου, έχω τη δουλειά μου, έχω τη γυναίκα μου. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Μακάρι να είναι όλα καλά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί. Δεν πιστεύω να έχει πρόβλημα και με κανέναν. Κοινωνικός άνθρωπος ήτανε. Τι προστριβές να έχει αυτή; Εδώ από χωριό είμαστε. Δεν έχουμε εμείς τέτοια πράγματα εδώ. Τώρα τι έγινε; Δεν ξέρω».

«Η κοπέλα ήταν μία χαρά ρε παιδί μου. Ο μπαμπάς της δύο μήνες είναι που έχει πεθάνει. Του είχε αδυναμία. Δηλαδή δεν νομίζω να τους το έκανε αυτό τώρα πάνω στη στενοχώρια αυτήν», υπογράμμισε γειτόνισσα.

Η γυναίκα φαίνεται να μπήκε εκείνο το πρωί στο αυτοκίνητό της, να αντάλλαξε SMS με τον γιο της, αλλά μην το κάλεσε ποτέ στο τηλέφωνο. «Μιλάμε για όλα. Δεν έχει πάθει κανένα ζήτημα που να πρέπει τώρα τελευταία να δικαιολογείται οτιδήποτε. Έχει συμβεί κάτι άλλο που δεν το σκεφτούμε», τόνισε ο γιος της αγνοούμενης. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε από τον ίδιο. Η αγωνία είχε χτυπήσει «κόκκινο» από τα ξημερώματα της Δευτέρας. Καθώς ο χρόνος περνάει, η αγωνία κορυφώνεται.