Παρατηρώ πως εζήλωσαν τη δόξα του Αδώνιδος διάφοροι κυβερνητικοί. Το λέω επειδή, μετά τον υπουργό Υγείας που περίπου είπε πως η κυβέρνηση μπορεί να καταργήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με έναν νόμο και ένα άρθρο, ήρθε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Καιρίδης να αμφισβητήσει τη δικογραφία κάνοντας λόγο για «ένα πολύ περίεργο κείμενο που από ένα σημείο και μετά δεν είναι καν νομικό αλλά μοιάζει με πολιτικό μανιφέστο».

Είχε προηγηθεί ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος αποφάνθηκε πως «εάν τα ευρήματα της δικογραφίας αποδειχθούν «σκουπίδια, τότε όσοι προκάλεσαν αυτή τη φασαρία θα πρέπει να λογοδοτήσουν στον ελληνικό λαό». Σαν πολλοί δικαστές δεν μαζεύτηκαν στην κυβέρνηση;

***

Εν αναμονή οι διαφωνούντες

Στο μεταξύ, αυξάνονται και πληθύνονται – σύμφωνα με πληροφορίες προσεγγίζουν και τους 20 – οι βουλευτές της ΝΔ που λένε ιδιωτικά ότι δεν θα ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας των συναδέλφων τους για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα κάποιοι σκέφτονται να μην δώσουν καν το «παρών» στη Βουλή, αν και η κεντρική γραμμή είναι να αρθεί η ασυλία των υπό έλεγχο συναδέλφων τους.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Μετά το σήμα του Πρωθυπουργού στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, ήρθε το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος υπενθύμισε ότι είναι οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει τις άρσεις ασυλίας τους, και πως ψηφίζοντας θετικά για κάποιους και αρνητικά για κάποιος άλλους, είναι σαν να προδικάζεται η ενοχή τους ή όχι.

Σε κάθε περίπτωση, τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά με το Μέγαρο Μαξίμου να «καλεί» τους βουλευτές, ζητώντας τους να μην παρακάμψουν την Δικαιοσύνη. Ίδωμεν.

***

Καβγάς στους διαδρόμους

Ιδωμεν, αν και βλέπουμε ήδη δηλαδή. Αρκεί να σας πω – ως πρόγευση – ότι μεγάλος αχός ακούστηκε έξω από την αίθουσα 223 της Βουλής όπου συνεδριάζει η επιτροπή Δεοντολογίας. Τον καβγά, κατά τα ειωθότα, ξεκίνησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με «αντιπάλους» τον Χαράλαμπο Αθανασίου της ΝΔ και εν συνεχεία τον πρόεδρο της Επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά, ο οποίος υπενθύμισε στην πρόεδρο της Πλεύσης πως «εδώ δεν είναι δικαστήριο».

«Ολοι οι βουλευτές έχετε το τηλέφωνο του Μελλά», φώναζε η Ζωή, «εγώ δεν το έχω» της είπε ο Βασίλης Υψηλάντης και η συνέχεια αποτυπώνεται στο σχόλιο παριστάμενου βουλευτή που περιορίστηκε σε ρόλο παρατηρητή: «Αύριο (σ.σ. στη συνεδρίαση της Ολομέλειας θα αποφασιστεί με ονομαστική ψηφοφορία η άρση ασυλίας των 11+2 βουλευτών της ΝΔ)», μου είπε, «το θερμόμετρο θα χτυπήσει «κόκκινο».

***

Ο Μακάριος «κόπηκε» στο μάθημα της Ντόρας

Καθόλου δεν άρεσε στην ΝΔ η αναδημοσίευση από τον Μακάριο Λαζαρίδη του προσβλητικού σχολίου εις βάρος της Ντόρας Μπακογιάννη. On camera τοποθετήθηκαν σχετικά ο Μάκης Βορίδης και – ποιος άλλος; – ο Αδωνις Γεωργιάδης αλλά και ιδιωτικώς, όπως πληροφορούμαι, η κριτική που ακούει ο παραιτηθείς υφυπουργός από τους συναδέλφους του είναι πολύ σκληρή. Μα καλά, τίποτε δεν έμαθε στο κολέγιο που φοίτησε; Ούτε πως δεν τα βάζουν με τα ιερά και τα όσια της παρατάξεως;

***

Ο ισορροπιστής Στυλιανίδης Μέσα στην αναμπουμπούλα, η κυβέρνηση ετοιμάζει πάντως και τις προτάσεις της για την Συνταγματική Αναθεώρηση με τον Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος είναι και εισηγητής της επιτροπής να κινείται πιο έντονα. Ο βουλευτής Ροδόπης και πρώην υπουργός, επισκέφθηκε προ ημέρων το Μέγαρο Μαξίμου και πήρε ένα φάκελο με τις προτάσεις που κατέθεσαν περίπου 50 βουλευτές της ΝΔ. ***

Βούτσης «τσακώνει» Βελόπουλο και…

Πέρασε απαρατήρητο μέσα στον ορυμαγδό των αντιπαραθέσεων στην πρόσφατη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών, όμως ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο οποίος παρακολούθησε την διαδικασία από τα έδρανα των κρατικών αξιωματούχων, το εντόπισε και το ανέδειξε με δήλωσή του. Πρόκειται για τον «εξαιρετικά προβληματικό δημόσιο ισχυρισμό του Κυριάκου Βελόπουλου, προέδρου της Ελληνικής Λύσης, για το λογισμικό Predator», όπως σημειώνει.

Τι εννοεί; Διαβάζουμε από τα πρακτικά όσα είπε ο κ. Βελόπουλος: «Η Ελλάδα αγόρασε ένα εργαλείο για την εθνική ασφάλεια (…) ,το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Αλλά το εργαλείο αυτό, το λογισμικό, το έχει κάθε χώρα που σέβεται τον εαυτό της και θέλει για την εθνική της ασφάλεια να το λειτουργήσει. Το ότι αρνούνται τώρα ότι το αγόρασαν, είναι μια πονεμένη ιστορία».

Σχολιάζοντας την δήλωση αυτή ο κ. Βούτσης διερωτάται «ποιος άραγε δεν γνωρίζει σε αυτή τη χώρα ότι αυτά τα λογισμικά είναι απολύτως παράνομα, βάσει της νομοθεσίας τόσο πριν όσο και μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών;».

***

…Μιλένα «καρφώνει» Θεοδωρικάκο

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση της ΝΔ βαφτίζει μια ευρωπαϊκή υποχρέωση ως εθνική πρωτοβουλία. Αυτό έγινε και χθες με την βουλευτή του ΠαΣοΚ, την δραστήρια Μιλένα Αποστολάκη που «κάρφωσε» τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και αποκάλυψε ότι η πρόσφατη παρουσίαση μέτρων από την κυβέρνηση δημιουργεί παραπλανητικές εντυπώσεις καθώς είναι υποχρεωτική ευρωπαϊκή ρύθμιση, η οποία μάλιστα όφειλε να έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο ήδη από τον Νοέμβριο του 2025.

Η πρώην υπουργός κατάθεσε και σχετική ερώτηση στη Βουλή, υπογραμμίζοντας ότι η πρακτική αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ποιότητα της ενσωμάτωσης της Οδηγίας και το πραγματικό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Παράλληλα υπενθυμίζει ότι η Οδηγία (ΕΕ) 2023/2225 προβλέπει ένα ενισχυμένο πλαίσιο προστασίας, που περιλαμβάνει αυξημένη διαφάνεια, πλήρη ενημέρωση του καταναλωτή, κανόνες υπεύθυνου δανεισμού, μέτρα κατά της υπερχρέωσης και δυνατότητες επιβολής ανώτατων ορίων στο κόστος της πίστωσης.

Επίσης, αναδεικνύει το γεγονός ότι τα επιτόκια καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα παραμένουν από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη.

***

Ο Αλβέρτος του Μονακό στην Αθήνα

Λίγο από την αίγλη του Μονακό, εικάζω, θα αισθανθούν όσοι βρεθούν σήμερα το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας. Γιατί; Θα βρεθεί εκεί ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β’ του Μονακό που θα συμμετάσχει σε ειδική εκδήλωση, κατά διάρκεια της οποία ο Δήμαρχος, Χάρης Δούκας, θα του απονείμει το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων για την περιβαλλοντική του δράση.

Σημειώνεται ότι ο πρίγκιπας του Μονακό ασχολείται με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κάνοντας επισκέψεις και σε ελληνικά νησιά. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι επισκέφθηκε την Αλόννησο και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, τη Σκιάθο όπου μάλιστα εξέφρασε το ενδιαφέρον του να αποκτήσει κατοικία στο νησί και την Ελαφόνησο. Εκεί ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης του Δήμου.

***

Ο Περισσός στην Καισαριανή

Στον απόηχο της αποκάλυψης των συγκλονιστικών φωτογραφικών τεκμηρίων για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, και ενόψει του εορτασμού της 1ης Μάη, ο Περισσός προχωρά σε σειρά δράσεων προκειμένου να αναδείξει «το μεγαλείο της αλύγιστης στάσης τους στις δύσκολες συνθήκες εκείνης της περιόδου και της σημασίας του παραδείγματός τους στην οργάνωση των αγώνων στις σημερινές συνθήκες».

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής το Σάββατο 25 Απριλίου, στις 20.00, υπό τον τίτλο «Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα».

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας ενώ θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιώργου Νταλάρα.

***

Το «τελευταίο βάλς» και …

Αποτελεί παράδοση να ανοίγει κάθε χρόνο τον Ομοσπονδιακό Χορό Δημοσιογράφων στο Βερολίνο ο Γερμανός πρόεδρος της Δημοκρατίας και μάλιστα με βαλς. Μετά από δύο θητείες σε αυτό το αξίωμα ο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ χόρεψε την περασμένη Παρασκευή το τελευταίο βαλς με τη σύζυγό του, ήταν μάλιστα και οι δύο πολύ συγκινημένοι, όπως με πληροφορεί η «δική μας» Ειρήνη Αναστασοπούλου από το Βερολίνο.

Να σας πως εδώ πως τον Ιανουάριο του 2027 συγκαλείται η Ομοσπονδιακή Συνέλευση για να εκλέξει τον διάδοχό του. Κι εδώ το θέμα αποκτά ελληνικό ενδιαφέρον. Γιατί ο καγκελάριος Μερτς θέλει γυναίκα πρόεδρο (θα είναι μια πρωτιά στη χώρα) και τα βλέμματα πέφτουν και στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φιλόδοξη ούσα η ίδια λέγεται ότι καλοβλέπει την άνετη προεδρική καρέκλα στο Βερολίνο από την ηλεκτρική καρέκλα των Βρυξελλών.

Το ερώτημα βέβαια είναι ποιος θα μπορούσε να την διαδεχθεί. Θα θυμάστε πως ανάμεσα στα πιθανά ονόματα έχουν ακουστεί και του Κυριάκου Μητσοτάκη…

***

… το «Βραβείο Καρλομάγνος»

Και μια και ο λόγος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πληροφορίες από το Άαχεν αναφέρουν ότι η επιτροπή του Διεθνούς “Βραβείου Καρλομάγνος” του ζήτησε να εκφωνήσει το Laudatio κατά την απονομή του φετινού βραβείου στον Μάριο Ντράγκι, 14 Μαΐου, στην αίθουσα Στέψεων στο Δημαρχείο της πόλης. Η επιλογή ενός πρωθυπουργού από χώρα που λίγο έλειψε να εξοστρακιστεί από το ενιαίο νόμισμα, δεν αποτελεί έκπληξη.

Με το whatever it takes ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ διέσωσε το ευρώ στα δύσκολα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, ενώ η έκθεση Ντράγκι για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αποτελεί οδηγό πλεύσης στην ΕΕ. Απάντηση από το Μαξίμου δεν φαίνεται να έχει δοθεί ακόμη. Πέρυσι πάντως ήταν ο Μερτς που εκφώνησε το Laudatio στη βράβευση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με το ίδιο βραβείο.

***