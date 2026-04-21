Στο πολιτικό προσκήνιο λόγω των αιτημάτων για άρση της ασυλίας συνολικά 13 βουλευτών και πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας κυριαρχεί η συζήτηση που αφορά στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ενόψει και της επίσκεψης στη χώρα μας της επικεφαλής του ευρωπαϊκού θεσμού Λάουρας Κοβέσι.

Οι δημόσιες πολιτικές απόψεις που έχουν ήδη εκφραστεί από κυβερνητικά στελέχη, αλλά και από βουλευτές της αντιπολίτευσης αφορούν τόσο στη μαζική αποστολή των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, όσο και για την ανανέωση η μη της θητείας τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στο κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας.

Ο ρόλος του Αρείου Πάγου

Οπως είχε αποκαλύψει το Βήμα η ανανέωση της θητείας των τριών εισαγγελικών λειτουργών θα κριθεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, που θα συνεδριάσει προς τούτο στα μέσα Μαϊου, οπότε και οι τρεις (Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύσης Μουζάκης) θα προσέλθουν αυτοπροσώπως στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο που συγκροτείται από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλα, την Πρόεδρο του Δικαστηρίου Αναστασία Παπαδοπούλου και ανώτατους δικαστικούς που έχουν κληρωθεί για τη συμμετοχή τους.

Η ανανέωση της θητείας των τριών εισαγγελικών λειτουργών που έγινε τον περασμένο Νοέμβριο από το κολλέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κρίθηκε σε συνεννόηση του Αρείου Πάγου και της Λάουρα Κοβέσι ( η οποία απέστειλε και σχετική επιστολή) ότι θα πρέπει κριθεί και από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου.

Προς τούτο ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας κίνησε τη σχετική διαδικασία για τις τρεις αυτές θέσεις, όπου ήδη έχουν υποβάλλει το ενδιαφέρον τους την υποβολή σχετικών αιτήσεων, τόσο η Πόπη Παπανδρέου όσο και οι άλλοι δύο εισαγγελείς των οποίων η θητεία έχει λήξει και έχει ανανεωθεί από το κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Πέραν των τριών όμως, αιτήσεις για να κριθούν για αυτές τις θέσεις, έχουν υποβάλλει και άλλοι εισαγγελείς που ενδιαφέρονται και διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Τώρα τι θα αποφασίσει το Ανώτατα Δικαστικό Συμβούλιο δεν μπορεί κανείς να το προδικάσει, καθώς η όποια απόφαση του αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον και λόγω της εκκρεμότητας πολλών και σοβαρών υποθέσεων που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Πάντως, πληροφορίες από ανώτατες δικαστικές πηγές με τις οποίες μίλησε το Βήμα αναφέρουν πως «η κρίση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου θα κινηθεί αυστηρά σε θεσμικό επίπεδο» απαντώντας έτσι σε διάφορες τοποθετήσεις πολιτικών, κυβερνητικών στελεχών και άλλων για τι μπορεί να αποφασιστεί για την ανανέωση η μη της θητείας των τριών εισαγγελέων, δύο από τους οποίους, η Πόπη Παπανδρέου και ο Διονύσης Μουζάκης, υπογράφουν και τα αιτήματα για την άρση των ασυλιών βουλευτών και πρώην υπουργών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Κοβέσι στον Φλωρίδη

Σε κάθε περίπτωση, μέχρι την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τρεις, απόφαση που αποκτά λόγω της πολιτικής συγκυρίας μεγάλο ενδιαφέρον, η πολιτική αντιπαράθεση επικεντρώνεται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενόψει και των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, που αναμένονται στη Βουλή για την άρση των ασυλιών, αλλά και λόγω της επίσκεψης της Λάουρα Κοβέσι, που θα λάβει μέρος στο Φόρουμ των Δελφών.

Οπως αποκάλυψε το Βήμα την Κυριακή, η κυρία Κοβέσι αύριο Τετάρτη, θα έχει συνάντηση στο υπουργείο Δικαιοσύνης με τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη, όπου σύμφωνα με πληροφορίες θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας, θέματα τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη προωθήσει, όπως για παράδειγμα την ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου με ακόμα τρεις εισαγγελείς λόγω του φόρτου εργασίας που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη χώρα μας.

Πάντως είναι άγνωστο αν κατά τη συνάντηση Φλωρίδη- Κοβέσι η οποία αποχωρεί τον προσεχή Σεπτέμβριο από την κορυφαία θέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα τεθούν και θέματα που αφορούν στην ανανέωση η μη της θητείας των τριών εισαγγελέων.

Ωστόσο, πηγές από το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφεραν ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να απασχολήσει διότι το υπουργείο δεν μπορεί να λάβει θέση, όταν την απόφαση για το θέμα αυτό θα λάβει ο Αρειος Πάγος, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Ωστόσο κατά την παρουσία της Λάουρα Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών η δημόσια τοποθέτηση της αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον και λόγω της πάγιας θέσης της ότι το ελληνικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει την έρευνα σε βάρος πολιτικών προσώπων.