Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν πρόσφατα με Κουβανούς ομολόγους τους στην Αβάνα, επιβεβαίωσε σήμερα ένα στέλεχος του υπουργείου Εξωτερικών της Κούβας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό μέσο ενημέρωσης Granma.

Ο Αλεχάντρο Γκαρσία δελ Τόρο, ο οποίος χειρίζεται τις υποθέσεις των ΗΠΑ στο υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας, δήλωσε ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν έθεσε προθεσμίες ούτε προέβη σε απειλητικές δηλώσεις κατά τη συνάντηση, η οποία χαρακτηρίστηκε από «σεβασμό», όπως είπε.

Καμία από τις δύο πλευρές δεν έκανε απειλητικές δηλώσεις, ούτε έθεσε κάποιο τελεσίγραφο. Για την κουβανική αντιπροσωπεία, προτεραιότητα ήταν ο τερματισμός του ενεργειακού αποκλεισμού του νησιού, πρόσθεσε.

Το Axios μετέδωσε την Παρασκευή ότι μια αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων επισκέφθηκε το νησί την προηγούμενη εβδομάδα. Ανέφερε επίσης ότι δόθηκε στους Κουβανούς μικρό χρονικό περιθώριο προκειμένου να υιοθετήσουν τις μεταρρυθμίσεις που ζητούν οι ΗΠΑ.