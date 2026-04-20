Ο Αθανάσιος Καββαδάς αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Δευτέρα (20/04).