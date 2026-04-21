Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέστρεψε από την παγκόσμια σύνοδο των Σοσιαλιστών στη Βαρκελώνη, όμως έμεινε μόνο για λίγες ώρες στην Αθήνα. Σήμερα το πρωί πετάει για τη Λέσβο, καθώς έχει προγραμματίσει σύσκεψη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, τυροκόμων και παραγωγών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας του αφθώδους πυρετού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ θα συναντηθεί, με το 15μελές συντονιστικό όργανο των παραγωγών που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις για δέκα ημέρες, στην περιοχή της Καλλονής και συγκεκριμένα στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Δυτικής Λέσβου. Στη συνάντηση θα βρίσκεται και ο δήμαρχος της περιοχής Ταξιάρχης Βέρρος, στελέχη του κόμματος και ο βουλευτής επικρατείας Παναγιώτης Δουδωνής.

Το νέο Πολιτικό Συμβούλιο

Με βάση αυτή τη συνθήκη, οι συζητήσεις για την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης συνεδρίασης της ανανεωμένης Κεντρικής Επιτροπής, μεταφέρονται για την Τετάρτη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε την προηγούμενη εβδομάδα την πρόθεση του το ανώτατο αυτό όργανο να συνεδριάσει την Κυριακή 26 Απριλίου. Αυτό σημαίνει αυτόματα πως αν διεξαχθεί η πρώτη αυτή συνεδρίαση την Κυριακή που μας έρχεται, τότε το ΠαΣοΚ θα εκλέξει νέο Πολιτικό Συμβούλιο και θα έχει και νέο Γραμματέα.

Το νέο Πολιτικό Συμβούλιο θα έχει 23 μέλη και μπορεί να μετέχουν σε αυτό μέχρι πέντε βουλευτές. Οι Μανώλης Χριστοδουλάκης, Παύλος Γερουλάνος και Μιχάλης Κατρίνης που εκφράζουν και συγκεκριμένες τάσεις στο εσωτερικό του κόμματος, έχουν το προβάδισμα. Ενώ οι άλλες δύο θέσεις μένουν κενές και φαίνεται πως θα καλυφθούν με βουλευτές που έχουν προεδρικό πρόσημο.

Η προεδρική ομάδα θα επιδιώξει να έχει 13 μέλη στο νέο Πολιτικό Συμβούλιο, με τέσσερις ή πέντε από τις θέσεις αυτές να καλύπτονται από γυναίκες, εξαιτίας της ποσόστωσης που προβλέπεται στο καταστατικό στη σύνθεση του οργάνου. Προβάδισμα από τους άνδρες για αυτές τις θέσεις θεωρείται πως έχουν οι Ανδρέας Σπυρόπουλος, Ιωάννης Βαρδακάστανης, Κώστας Τσουκαλάς, Λευτέρης Καρχιμάκης, Θανάσης Γλαβίνας, Κώστας Παπαδημητρίου, Νίκος Μήλης και Ηρακλής Δρούλιας. Ενώ από τις γυναίκες, ανάμεσα στα ονόματα που συζητιούνται περισσότερο είναι αυτό της Όλγας Μαρκογιαννάκη, της Μαρίας Δαφέρμου και της Κατερίνας Σολωμού.

Υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη, που χειρίστηκε τις συνεδριακές διαδικασίες, πιστεύει πως στο όργανο θα μετέχουν επίσης οι Χάρης Δούκας, Άννα Διαμαντοπούλου, Κώστας Σκανδαλίδης ενώ μία θέση πρέπει να πάει και στις κινήσεις πολιτών..

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που κατέγραψε αξιοσημείωτη δυναμική στο συνέδριο και θεωρείται πλέον επίσημα ο δεύτερος πόλος εντός ΠαΣοΚ, θα διεκδικήσει εκπροσώπηση στο Πολιτικό Συμβούλιο ανάλογη αυτής που έχει καταγράψει στην Κεντρική Επιτροπή. Συνεργάτες του ισχυρίζονται πως αναλογούν έξι θέσεις στο Πολιτικό Συμβούλιο με τους Τόνια Αντωνίου, Φίλιππο Σαχινίδη και Μανώλη Αννέτη να διεκδικούν με αξιώσεις τη συμμετοχή τους στο νέο όργανο.

Ενώ από την πλευρά του Παύλου Γερουλάνου η Έφη Χαλάτση και ο Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης φαίνεται να έχουν το προβάδισμα για να προταθούν.

Η θέση του γραμματέα

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα εισηγηθεί όμως και το όνομα του επόμενου γραμματέα, ο οποίος δεν θα είναι βουλευτής και δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, τουλάχιστον όχι με σταυρό. Για τη θέση αυτή τα ονόματα που ακούγονται είναι πολλά στη Χαριλάου Τρικούπη και με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς, ο γραμματέας της ΚΟΕΣ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ο Θανάσης Γλαβίνας που υπήρξε βουλευτής και υπηρέτησε και ως εκπρόσωπος Τύπου, ο επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μηχανικών στο ΤΕΕ Νίκος Μήλης όπως και ο επικεφαλής του οργανωτικού σχεδιασμού του ΠαΣοΚ Ηρακλής Δρούλιας είναι μερικά από τα ονόματα που ακούγονται έντονα. Ωστόσο, την τελική απόφαση θα την πάρει ο πρόεδρος του κόμματος και αφού συνεκτιμήσει κάποιους παράγοντες όπως η αποδοχή που έχει αυτό το πρόσωπο στο ΠαΣοΚ, το πολιτικό του υπόβαθρο και οι οργανωτικές ικανότητες που απαιτείται να έχει για αυτή τη θέση.