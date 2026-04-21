Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναμένεται να αναχωρήσει έως το πρωί της Τρίτης για το Ισλαμαμπάντ, όπου θα συμμετάσχει σε κρίσιμες συνομιλίες με το Ιράν με στόχο μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τρεις αμερικανικές πηγές που επικαλείται το Axios.

Η αποστολή πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, καθώς η ισχύουσα εκεχειρία βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη λήξη της. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ήδη προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, δεν αποκλείεται να διατάξει νέα εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση, με στόχο υποδομές στο Ιράν, όπως γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης

Παρά το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα, πηγές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας, εφόσον διαφανεί πρόοδος στις συνομιλίες. Ήδη, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να έχει μεταθέσει σιωπηρά το όριο κατά μία ημέρα, καθώς ενώ η εκεχειρία εκπνέει την Τρίτη, ο ίδιος ανέφερε τη Δευτέρα ως τελικό χρονικό σημείο την Τετάρτη το βράδυ.

Στο παρασκήνιο, ο Λευκός Οίκος ανέμενε καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας ένα σαφές σήμα από την Τεχεράνη ότι θα αποστείλει διαπραγματευτική ομάδα στο Πακιστάν. Σύμφωνα με πηγή με γνώση των διεργασιών, η ιρανική πλευρά καθυστερούσε, εν μέσω πιέσεων από τους Φρουρούς της Επανάστασης προς τους διαπραγματευτές να τηρήσουν πιο σκληρή στάση, θέτοντας ως προϋπόθεση για συνομιλίες τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού.

Ο καθοριστικός παράγοντας

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραμάτισαν μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία, οι οποίοι πίεσαν την Τεχεράνη να συμμετάσχει στη συνάντηση. Τελικά, σύμφωνα με την ίδια πηγή, το «πράσινο φως» δόθηκε από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, δύο πηγές αναφέρουν ότι ο Βανς θα αναχωρήσει το πρωί της Τρίτης, ενώ μια τρίτη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η αναχώρηση να έχει ήδη πραγματοποιηθεί από το βράδυ της Δευτέρας.

Στις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ αναμένεται να συμμετάσχουν επίσης οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ενισχύοντας το βάρος της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την περιφερειακή σταθερότητα.