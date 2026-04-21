Το ΒΗΜΑ τιμά την επέτειο συμπλήρωσης 10 χρόνων από τον θάνατο του Prince με μια λίστα που περιλαμβάνει ορισμένα από τα διαχρονικά διαμάντια της δισκογραφίας του αλλά και ένα σπαραξικάρδιο δικό του τραγούδι που έγινε τεράστια επιτυχία από μια γυναικεία φωνή (ξέρετε σε ποιο κομμάτι αναφερόμαστε – nothing compares to this song).

Συγκλονιστικός τραγουδιστής, ασύλληπτα ταλαντούχος μουσικός και τραγουδοποιός με αστείρευτη έμπνευση, δεν χώρεσε ποτέ σε κανένα είδος και δεν φοβήθηκε να μιλήσει για το σεξ ούτε να υιοθετήσει μια αινιγματική, ανδρόγυνη περσόνα στη συντηρητική Αμερική της δεκαετίας του ’80.

Πατήστε play και αφεθείτε στο μεγαλείο ενός πολυσχιδούς δημιουργού η απουσία του οποίου είναι ιδιαιτέρως αισθητή.