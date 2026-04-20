Στο Ηράκλειο της Κρήτης βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχοντας στις εργασίες του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό θέμα «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές».

Ο Πρωθυπουργός ανέπτυξε διεξοδικά την κυβερνητική ατζέντα για τη νησιωτικότητα, την τουριστική αναβάθμιση και τα εμβληματικά έργα υποδομής, θέτοντας παράλληλα τις πολιτικές διαχωριστικές γραμμές ενόψει της επόμενης περιόδου.

Η νησιωτικότητα ως ευκαιρία και η στήριξη των μικρών νησιών

Απαντώντας σε ερώτηση του Δημάρχου Χάλκης, Ευάγγελου Φραγκάκη, ο κ. Μητσοτάκης εστίασε στη «σύνθετη ανάγκη» της μικρονησιωτικότητας. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Έχουμε το προνόμιο, αλλά και τη μεγάλη ευθύνη να είμαστε πολιτικοί προϊστάμενοι μιας χώρας, που έχει κοντά στα 150 κατοικημένα νησιά». Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η πρόκληση της νησιωτικότητας μπορεί να μετατραπεί από μειονέκτημα σε ευκαιρία, εφόσον δοθεί προτεραιότητα στις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων «όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα».

Αναφερόμενος στα εργαλεία στήριξης, επισήμανε: «Έχουμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και το σχέδιο για να καταστήσουμε τα μικρά νησιά από άγονη γραμμή σε γόνιμο τόπο». Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τις δυνατότητες της τεχνολογίας στην υγεία και την εκπαίδευση, ενώ χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Στέλιου Χατζηιωάννου για την προσέλκυση γιατρών, ώστε τα νησιά «να είναι μόνιμα στελεχωμένα». Παράλληλα, σημείωσε ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης σε ένα μικρό νησί μπορεί να είναι ανώτερη λόγω του μικρού αριθμού μαθητών, ενώ ευχαρίστησε το Λιμενικό Σώμα για τη διασφάλιση των ακριτικών περιοχών.

Το πολιτικό δίλημμα

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για τη σύσκεψη που προηγήθηκε με βασικό θέμα τη λειψυδρία, σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να αφήνει στην άκρη την τοξικότητα για να συζητά τα προβλήματα του τόπου. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι «μηδενίζει τα πάντα», και έθεσε το βασικό πολιτικό διακύβευμα: «Αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή: ανάμεσα σε ένα κόμμα που μιλά με σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και σε ένα άλλο που θέλει να μας γυρίσει στο 1980».

Κατέληξε δε με τη δέσμευση ότι η κυβέρνησή του «προικίζει την Κρήτη με υποδομές για τα επόμενα 50 χρόνια», καλώντας τους πολίτες να κρίνουν το έργο και την προοπτική που προσφέρει η παράταξή του.

Το «λαμπρό μέλλον» του κρητικού τουρισμού και η αλλαγή μοντέλου

Απευθυνόμενος στον κλάδο των τουριστικών πρακτόρων, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Κρήτη αποτελεί τη «ναυαρχίδα» της εθνικής τουριστικής προόδου. Ωστόσο, έθεσε μια νέα βάση αξιολόγησης της επιτυχίας: «Δεν πρέπει να μετράμε την επιτυχία μόνο με τον αριθμό των αφίξεων, αλλά και με το πόσο ξοδεύουν αυτοί οι οποίοι έρχονται».

Ο στρατηγικός στόχος παραμένει ο 12μηνος τουρισμός, με τον κ. Μητσοτάκη να εκτιμά ότι η Κρήτη, λόγω μεγέθους και πολιτισμού, «θα γίνει νομοτελειακά πρωταγωνίστρια» και τους χειμερινούς μήνες. Ειδική μνεία έκανε στην κρητική φιλοξενία, χαρακτηρίζοντάς την ως στοιχείο μοναδικό «που δεν μπορεί εύκολα ούτε να διδαχθεί, ούτε να αντιγραφεί», προσθέτοντας πως «πάνω σε μοναδικές εμπειρίες χτίζουμε το νέο μοντέλο του τουρισμού».

Μεγάλα έργα: ΒΟΑΚ, Καστέλι και Ηλεκτρική Διασύνδεση

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στα έργα που αλλάζουν τον χάρτη της Κρήτης. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού, την οποία χαρακτήρισε «απολύτως κρίσιμο έργο», τονίζοντας ότι η ολοκλήρωσή της θα οδηγήσει σε χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος. Αναφερόμενος στον Βόρειο Οδικό ‘Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα έργο με μεγάλες δυσκολίες, σημειώνοντας πως «όταν ήρθαμε στα πράγματα παραλάβαμε το απόλυτο μηδέν», ενώ σήμερα «ο ΒΟΑΚ είναι μία πραγματικότητα και υλοποιείται». Τόνισε δε ότι ο σχεδιασμός αφορά το σύνολο του άξονα «από το Καστέλι μέχρι τη Σητεία», εκφράζοντας τη δέσμευσή του για την ολοκλήρωσή του και επαναλαμβάνοντας την κρίσιμη σημασία και των έργων οδικής ασφάλειας που εκτελούνται.

Για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, ανέφερε ότι θα είναι «το πιο σύγχρονο στη Μεσόγειο» και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028, σημειώνοντας ότι το κόστος του αυξήθηκε, λόγω της επέκτασης και της επίλυσης κρίσιμων ζητημάτων προσβασιμότητας. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα έργο με μεγάλη πολυπλοκότητα, καθώς «εκατοντάδες προβλήματα πρέπει να επιλυθούν» μέχρι την ολοκλήρωσή του.