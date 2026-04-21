Πέρασε απαρατήρητο μέσα στον ορυμαγδό των αντιπαραθέσεων στην πρόσφατη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών, όμως ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο οποίος παρακολούθησε την διαδικασία από τα έδρανα των κρατικών αξιωματούχων, το εντόπισε και το ανέδειξε με δήλωσή του. Πρόκειται για τον «εξαιρετικά προβληματικό δημόσιο ισχυρισμό του Κυριάκου Βελόπουλου, προέδρου της Ελληνικής Λύσης, για το λογισμικό Predator», όπως σημειώνει.

Τι εννοεί; Διαβάζουμε από τα πρακτικά όσα είπε ο κ. Βελόπουλος: «Η Ελλάδα αγόρασε ένα εργαλείο για την εθνική ασφάλεια (…) ,το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Αλλά το εργαλείο αυτό, το λογισμικό, το έχει κάθε χώρα που σέβεται τον εαυτό της και θέλει για την εθνική της ασφάλεια να το λειτουργήσει, αναφέρει ο Βηματοδότης. Το ότι αρνούνται τώρα ότι το αγόρασαν, είναι μια πονεμένη ιστορία».

Σχολιάζοντας την δήλωση αυτή ο κ. Βούτσης διερωτάται «ποιος άραγε δεν γνωρίζει σε αυτή τη χώρα ότι αυτά τα λογισμικά είναι απολύτως παράνομα, βάσει της νομοθεσίας τόσο πριν όσο και μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών;».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση της ΝΔ βαφτίζει μια ευρωπαϊκή υποχρέωση ως εθνική πρωτοβουλία. Αυτό έγινε και χθες με την βουλευτή του ΠαΣοΚ, την δραστήρια Μιλένα Αποστολάκη που «κάρφωσε» τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και αποκάλυψε ότι η πρόσφατη παρουσίαση μέτρων από την κυβέρνηση δημιουργεί παραπλανητικές εντυπώσεις καθώς είναι υποχρεωτική ευρωπαϊκή ρύθμιση, η οποία μάλιστα όφειλε να έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο ήδη από τον Νοέμβριο του 2025.

Η πρώην υπουργός, σημειώνει ο Βηματοδότης, κατάθεσε και σχετική ερώτηση στη Βουλή, υπογραμμίζοντας ότι η πρακτική αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ποιότητα της ενσωμάτωσης της Οδηγίας και το πραγματικό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Παράλληλα υπενθυμίζει ότι η Οδηγία (ΕΕ) 2023/2225 προβλέπει ένα ενισχυμένο πλαίσιο προστασίας, που περιλαμβάνει αυξημένη διαφάνεια, πλήρη ενημέρωση του καταναλωτή, κανόνες υπεύθυνου δανεισμού, μέτρα κατά της υπερχρέωσης και δυνατότητες επιβολής ανώτατων ορίων στο κόστος της πίστωσης. Επίσης, αναδεικνύει το γεγονός ότι τα επιτόκια καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα παραμένουν από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη.