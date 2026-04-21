Σε μια κίνηση που αναδιαμορφώνει τα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά real estate υψηλών προδιαγραφών, ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ουκρανίας, Ρινάτ Αχμέτοφ, προχώρησε στην απόκτηση ενός εμβληματικού ακινήτου στο Πριγκιπάτο του Μονακό.

Η συναλλαγή, το ύψος της οποίας αγγίζει τα 471 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 554 εκατομμύρια δολάρια), καταγράφεται ως μία από τις ακριβότερες πωλήσεις μεμονωμένης κατοικίας στην ιστορία.

Το προφίλ του ακινήτου «Le Renzo»

Η υπερπολυτελής κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Mareterra, το νέο οικιστικό τοπόσημο του Μονακό που κατασκευάστηκε σε ανακτημένη γη από τη θάλασσα. Το ακίνητο, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο «Le Renzo», διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

Έκταση: Περίπου 2.500 τετραγωνικά μέτρα, κατανεμημένα σε πέντε ορόφους.

Διαρρύθμιση: 21 δωμάτια με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο.

Παροχές: Ιδιωτική πισίνα, τζακούζι και οκτώ θέσεις στάθμευσης.

Τοποθεσία: Στην καρδιά της νέας αριστοκρατικής συνοικίας που εγκαινιάστηκε από τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ το 2024.

Η επιβεβαίωση της SCM και το ιστορικό της επένδυσης

Η μητρική εταιρεία του Αχμέτοφ, System Capital Management (SCM), επιβεβαίωσε την επένδυση στο συγκεκριμένο συγκρότημα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η αρχική δέσμευση για το έργο ξεκίνησε το 2021.

«Το διεθνές επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της SCM περιλαμβάνει ένα αυτόνομο χαρτοφυλάκιο ακινήτων υψηλής αξίας εδώ και πάνω από δέκα χρόνια», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Η αποκάλυψη των λεπτομερειών της συμφωνίας ήρθε στο φως μέσω των επίσημων μητρώων ακινήτων του Πριγκιπάτου, αλλά και από έγγραφα που εξέτασε το Bloomberg Businessweek, τα οποία διέρρευσαν από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Distributed Denial of Secrets.

Η οικονομική ισχύς του Ρινάτ Αχμέτοφ

Παρά τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιχειρηματική του αυτοκρατορία λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία —με κύριο πλήγμα τα ενεργειακά και βιομηχανικά του περιουσιακά στοιχεία— η καθαρή περιουσία του Αχμέτοφ εκτιμάται στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ουκρανός μεγιστάνας επενδύει σε ακίνητα-τρόπαια. Το 2019, είχε εξαγοράσει την ιστορική Villa Les Cèdres στη Γαλλική Ριβιέρα έναντι 200 εκατομμυρίων ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του για τοποθετήσεις σε ακίνητα μοναδικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας.