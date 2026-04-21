Η Αθήνα αυτή την περίοδο κρύβει πλήθος νέων εκθέσεων από την Εθνική Πινακοθήκη και το ΕΜΣΤ έως το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Μουσείο Μπενάκη και τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Ωστόσο η ανοιξιάτικη εικαστική σκηνή της συνδιαμορφώνεται από εκθέσεις που συνδέουν την αρχαιολογία, τη σύγχρονη τέχνη και τη φωτογραφία.

Η Modern AΡΤεμις συνομιλεί με την αρχαιότητα και τις ανασκαφές στην Αμάρυνθο, οι Μικρές Ιεροτελεστίες της Άνοιξης φέρνουν στο προσκήνιο τη φωτογραφική ματιά του βραβευμένου φωτογράφου Παναγιώτη Δαλαγιώργου, το Μουσείο Βορρέ φωτίζει έργα σπουδαίων Ελλήνων εικαστικών, όπως ο Γιάννης Κουνέλης και ο Αλέξης Ακριθάκης, ενώ η Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα Μπάρμπαρα Κρούγκερ καταφτάνει από την επόμενη βδομάδα με τα πολιτικά της έργα στον δημόσιο χώρο του ΚΠΙΣΝ.

Modern ARTεμις

Από 18 Απριλίου έως 3 Μαΐου, Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων

Μάιος 2026, Δημοτική Πινακοθήκη Χαλκίδας, Εύβοια

Με αφετηρία την ανασκαφή στην Αμάρυνθο Ευβοίας, η έκθεση «Modern Artεμις – Η αρχαία Αμάρυνθος» γεφυρώνει την αρχαιολογική έρευνα με τη σύγχρονη τέχνη. Πρωτοβουλία της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, παρουσιάζει έργα εννέα καλλιτεχνών που αντλούν έμπνευση από το Ιερό της Αμαρυσίας Αρτέμιδος και τα ευρήματά του. Μέσα από πολυφωνικές προσεγγίσεις, η Αρχαιότητα αναδεικνύεται ως ζωντανό πεδίο μνήμης και συμβόλων μετασχηματιζόμενο σε σύγχρονη εικαστική εμπειρία. Η έκθεση «τρέχει» ήδη στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων και θα συνεχίσει στη Χαλκίδα, με τελικό σταθμό την Ελβετία.

Η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα (ΕΑΣΕ/ESAG, www.esag.swiss) εδώ και πολλά χρόνια, πραγματοποιεί, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας, την ανασκαφή στην Αμάρυνθο, ένα από τα μεγαλύτερα ανασκαφικά προγράμματα στην Ελλάδα, το οποίο, μεταξύ άλλων, έφερε στο φως τα τελευταία χρόνια μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη: τον περίφημο ναό της Αμαρυσίας Αρτέμιδας. Εγκαίνια: 21 Απριλίου 2026

Μικρές Ιεροτελεστίες της Άνοιξης – Ένα Ρέκβιεμ από το Μέλλον

Έκθεση φωτογραφίας του Παναγιώτη Δαλαγιώργου και ομαδική έκθεση σύγχρονης Τέχνης

Λόφος Art Project, 18 Απριλίου – 1η Μαΐου 2026

Στο Λόφος Art Project μας περιμένει η έκθεση φωτογραφίας φυσικού μικρόκοσμου του βραβευμένου φωτογράφου Παναγιώτη Δαλαγιώργου, η οποία πλαισιώνεται από την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης Μικρές Ιεροτελεστίες της Άνοιξης – Ένα Ρέκβιεμ από το Μέλλον.

Η έκθεση αποτελείται από ζωγραφική, φωτογραφία, υφαντά και εγκαταστάσεις, με θέμα την ανοιξιάτικη φύση, ως πυξίδα ελπίδας μπροστά στον αδηφάγο ανθρώπινο παραλογισμό. Σε αυτή τη φύση, ο άνθρωπος είναι απλά ένα ακόμα ένα ζευγάρι μάτια, ένα σώμα μέσα στα σώματα. Δεν επεμβαίνει, δεν την αλλάζει, δεν ασχημονεί, δεν εκπίπτει. Παίρνει μια θέση έκκεντρη, περιφερειακή, συμβατή με το κάθε τι, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο σημαίνουσα από αυτό το «τι». Αφουγκράζεται απλά και μαθαίνει την ουσία της λέξης σεβασμός στη συνύπαρξη με τα μικρά και τα μεγάλα, με τα ορατά και τα αόρατα, με τα υλικά και τα άυλα, με όσα είναι, έξω από εμάς και μέσα μας.

Αναδρομικά: Επιλογές από τη Συλλογή του Μουσείου Βορρέ

Μουσείο Βορρέ, Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Απριλίου

Η έκθεση Αναδρομικά: Επιλογές από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ επιχειρεί μια σύγχρονη ανάγνωση της συλλογής, μέσα από θεματικές ενότητες που αναδεικνύουν τη συνάφειά της με το σήμερα, υπερβαίνοντας τη συμβατική χρονολογική παρουσίαση.

Συγκεντρώνoντας έργα από τη μεταπολεμική περίοδο έως τα τέλη του 20ού αιώνα, φωτίζει άγνωστες ή λιγότερο προβεβλημένες πτυχές της συλλογής —με έργα των Λιλής Αρλιώτη, Γιώργου Ιωάννου, Βαλέριου Καλούτση και Δημήτρη Ντοκατζή— ενώ παράλληλα επαναπλαισιώνει έργα καλλιτεχνών όπως ο Αλέξης Ακριθάκης, ο Πάνος Βαλσαμάκης, η Νίκη Καναγκίνη και ο Γιάννης Κουνέλλης κ.ά.

Untitled (Pride and Contempt)

Από τις 28 Απριλίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026 στον δημόσιο χώρο του ΚΠΙΣΝ

Η εμβληματική Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα Μπάρμπαρα Κρούγκερ παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την έκθεση «Untitled (Pride and Contempt)» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μετατρέποντας τον δημόσιο χώρο σε πεδίο καλλιτεχνικής και πολιτικής παρέμβασης.

Με δεκατρία νέα έργα μεγάλης κλίμακας, εγκατεστημένα στην Εσπλανάδα και κατά μήκους του Καναλιού, η δημιουργός αξιοποιεί τη χαρακτηριστική της γλώσσα – έντονες αντιθέσεις, δηλωτικά συνθήματα – για να σχολιάσει την εξουσία, την ταυτότητα και τη συλλογική ευθύνη. Τα έργα, γραμμένα στα ελληνικά, συνομιλούν με το ευρωπαϊκό παρόν, αγγίζοντας την πόλωση και την άνοδο ακραίων ιδεολογιών. Η έκθεση λειτουργεί ως ανοιχτό κάλεσμα προς το κοινό να επαναπροσδιορίσει τη θέση και τη φωνή του στον σύγχρονο δημόσιο χώρο.