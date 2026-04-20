«Ο κόσμος μιλάει για την κλασική μουσική σαν να είναι κάτι παλιό. Εγώ, αντίθετα, πιστεύω ότι είναι κάτι νέο». Σε αυτή τη χαρακτηριστική του δήλωση σε πρόσφατη συνέντευξή του στους Financial Times, αλλά και στην πάγια πεποίθησή του ότι οι μεγάλοι συνθέτες δε χρειάζεται να ξαναγεννηθούν μέσα από την ερμηνεία του, αφού παραμένουν αενάως ζωντανοί, ο Βίκινγκουρ Όλαφσον συμπυκνώνει τη φιλοσοφία και τη στάση του απέναντι στα λεγόμενα ιερά τέρατα της κλασικής μουσικής.

Έχοντας κερδίσει – προφανώς επάξια – το βαρύ, μα και τιμητικό προσωνύμιο του «Γκλεν Γκουλντ της Ισλανδίας» από τον διεθνή Τύπο για τον τρόπο που ακτινογραφεί και ανασυνθέτει τις παρτιτούρες, ο Ισλανδός βιρτουόζος ενσαρκώνει, χωρίς ψήγμα υπερβολής, ένα από τα πιο συναρπαστικά φαινόμενα της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Τώρα, ετοιμάζεται να μαγέψει το ελληνικό κοινό στην παρθενική του εμφάνιση στη χώρα μας, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, το Ωδείο Ηρώδου Αττικού θα υποδεχθεί τον καλλιτέχνη που έχει καταφέρει να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο ακούμε, βιώνουμε και ξαναμαθαίνουμε τα κλασικά αριστουργήματα.

Ένας σύγχρονος αναμορφωτής του πιάνου

Στα 42 του χρόνια, ο πολύπειρος και διεθνώς αναγνωρισμένος Όλαφσον διατηρεί ακέραιο τον ορμητικό ενθουσιασμό με τον οποίο συστήθηκε στο παγκόσμιο στερέωμα πριν από σχεδόν είκοσι χρόνια.

Οι ερμηνείες του χαρακτηρίζονται από μια σπάνια ισορροπία ανάμεσα στη ρηξικέλευθη προσέγγιση και τη συναίσθηση του βάρους των έργων. Ως αποκλειστικός καλλιτέχνης της θρυλικής Deutsche Grammophon, ο Όλαφσον δεν αρκείται απλώς στην άψογη τεχνική εκτέλεση, αλλά λειτουργεί όπως θα περίμενε κανείς από έναν οραματιστή.

Αντιμετωπίζει έργα-ορόσημα του πιανιστικού ρεπερτορίου με μια φρέσκια, προσωπική, συχνά ανατρεπτική – αλλά όχι για να εκβιάσει τον εντυπωσιασμό – ματιά που τον έχει καταξιώσει παγκοσμίως.

Οι αριθμοί και οι διακρίσεις μιλούν άλλωστε από μόνα τους: με πάνω από ένα δισεκατομμύριο ακροάσεις παγκοσμίως και μια εντυπωσιακή συλλογή από κορυφαία βραβεία —ανάμεσά τους το GRAMMY του 2025 για την Καλύτερη Σόλο Κλασική Ερμηνεία (Παραλλαγές Γκόλντμπεργκ του Μπαχ), το βραβείο καλύτερου άλμπουμ από το BBC Music Magazine και δύο βραβεία Opus Klassik— ο Όλαφσον αποδεικνύει με κάθε ικμάδα του ότι η κλασική μουσική μπορεί να παραμένει απόλυτα επιδραστική στο εδώ και τώρα.

Το πρόγραμμα του Ηρωδείου

Για το αθηναϊκό του ντεμπούτο, ο Ισλανδός πιανίστας έχει συνθέσει ένα πρόγραμμα-εμπειρία με τίτλο Opus 109, δανεισμένο από την ομώνυμη, πρόσφατη δισκογραφική του δουλειά.

Ο πυρήνας της βραδιάς θα είναι η Σονάτα για πιάνο αρ. 30 σε μι μείζονα, έργο 109 του Μπετόβεν, την οποία τοποθετεί σε έναν ευφυή μουσικό διάλογο με άλλα έργα του ίδιου του Γερμανού συνθέτη και του Σούμπερτ. Φυσικά, από το ρεπερτόριο δεν θα μπορούσε να λείπει ο αγαπημένος του Μπαχ. Όπως εξηγεί ο ίδιος, οι συνθέτες του 19ου αιώνα πρέπει να αναμετρώνται με τον γίγαντα του 18ου, «όπως οφείλει να κάνει κάθε μεγάλος συνθέτης».

Ο συνδετικός κρίκος αυτού του μουσικού ταξιδιού είναι η τονικότητα της μι (μείζονος και ελάσσονος). Μέσα σε αυτό το ηχητικό πεδίο, ο καλλιτέχνης —όντας και ο ίδιος συναισθητικός— επιστρατεύει τη συναισθησία ως ευεργετικό μέσο για να εξερευνήσει και να μεταφέρει στο κοινό μια ευρεία παλέτα από ζωντανές αποχρώσεις του πράσινου.

Πρόκειται για μια συναυλία που αναθεωρεί την πεπατημένη των σημερινών προγραμμάτων, τα οποία συχνά δίνουν την αίσθηση ότι ο ακροατής «απλώς ξεφυλλίζει έναν κατάλογο βιβλιοθήκης».

Αντ’ αυτού, ο Όλαφσον αντλεί έμπνευση από τα ρεσιτάλ του 19ου αιώνα, φέρνοντας στη σκηνή το αυτοσχεδιαστικό πνεύμα, την αίσθηση της ελευθερίας και το στοιχείο της έκπληξης.

Και είναι ακριβώς αυτή η νεωτερική ματιά στα κλασικά κομψοτεχνήματα που τον καθιστά έναν από τους πιο τολμηρούς και τελικά τους πιο αγαπητούς και σημαντικούς ερμηνευτές του 21ου αιώνα.