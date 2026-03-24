Η ελληνική μουσική παράδοση, στο σταυροδρόμι της βυζαντινής μεγαλοπρέπειας και της λαϊκής ευσέβειας, υπήρξε ανέκαθεν ένας από τους πιο άμεσους δρόμους προς τη συγκίνηση και την πνευματική εμπειρία.

Τα ψαλτικά μέλη και οι ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας δεν επιβιώνουν στον χρόνο ως σκονισμένα, μουσειακά τεκμήρια ενός μακρινού παρελθόντος, αλλά ως ένας ζωντανός, παλλόμενος πυρήνας της πολιτιστικής και πνευματικής μας ταυτότητας. Στο σώμα αυτής της μουσικής παράδοσης συμπυκνώνονται αιώνες υμνογραφίας, πίστης και συλλογικής μνήμης.

Με όχημα αυτόν ακριβώς τον αστείρευτο πλούτο και με οδηγό το σωτηριολογικό μήνυμα της θυσιαστικής αγάπης, η μουσική εκδήλωση «Πάθος και Ανάσταση, Χαρά Ανεκλάλητος» παρουσιάζεται την 1η Απριλίου στο Christmas Theater, επιχειρώντας να εισαγάγει το κοινό στο κατανυκτικό κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας.

Δεν πρόκειται απλώς για μια εθιμοτυπική συναυλία λατρευτικής μουσικής, αλλά για μια καλλιτεχνική πρόταση που επιχειρεί να μετατρέψει το θεολογικό βίωμα σε μια ολοκληρωμένη αισθητική εμπειρία — μια μουσική διαδρομή που οδηγεί από το Πάθος στην ελπίδα της Ανάστασης.

Η ξεχωριστή βραδιά, που τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας, της διαδικτυακής πύλης Πεμπτουσία και του Christmas Theater. Στον πυρήνα της πρωτοβουλίας βρίσκεται η φιλοδοξία να αναδειχθεί η βαθιά καλλιτεχνική και πνευματική διάσταση της βυζαντινής υμνογραφίας, μεταφράζοντας το εκκλησιαστικό αφήγημα σε ένα υψηλής αισθητικής μουσικό βίωμα.

Η απόδοση ενός τόσο απαιτητικού ρεπερτορίου προϋποθέτει δεξιοτεχνία, σεβασμό στην παράδοση και ουσιαστική γνώση του ύφους. Το ηχητικό ψηφιδωτό θα ζωντανέψει επί σκηνής μέσα από τη σύμπραξη κορυφαίων σχημάτων και ερμηνευτών.

Η εμβληματική Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία και ο Παιδικός Χορός της, υπό τη διεύθυνση του χοράρχη Γεωργίου Κωνσταντίνου, αναλαμβάνουν τον κορμό των βυζαντινών μελών.

Παράλληλα, η Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής, υπό την καθοδήγηση του δεξιοτέχνη Χρίστου Τσιαμούλη, δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στο εκκλησιαστικό μέλος και την ευρύτερη ελληνική μουσική παράδοση.

Τις ερμηνείες αποδίδουν με λυρικότητα και δωρικότητα η Καίτη Κουλλιά, ο Χρίστος Τσιαμούλης, ο π. Γρηγόριος Καραλής και ο Εμμανουήλ Αβραάμ, ενώ ο Γεώργιος Χατζηγεωργίου κρατά το ενοποιητικό νήμα της βραδιάς μέσα από τον ρόλο του αφηγητή.

Η συναυλία της 1ης Απρλίου έρχεται να λειτουργήσει ως μια κατανυκτική εισαγωγή στο μυστήριο της Μεγάλης Εβδομάδας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον ανεκτίμητο πλούτο της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς. Πρόκειται για μια μουσική εμπειρία που πριν απ’ όλα υπενθυμίζει ότι πίσω από την τελετουργία των ημερών βρίσκεται ένα διαχρονικό μήνυμα: η θυσιαστική αγάπη και η «ανεκλάλητη χαρά» που γεννιέται μέσα από το Πάθος.

