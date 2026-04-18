Σε μια δραματική ανατροπή που ακυρώνει τις χθεσινές ελπίδες για ειρήνευση, η Τεχεράνη ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο 18 Απριλιου ότι ανακτά τον «αυστηρό και απόλυτο έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, παρά την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ.

Τέλος στην «καλή πίστη» – Καταγγελίες για αμερικανική πειρατεία

Η διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, «Χατάμ αλ Ανμπίγια», με ανακοίνωσή της στην κρατική τηλεόραση, ξεκαθάρισε πως η χθεσινή απόφαση για άνοιγμα της θαλάσσιας διόδου ανακαλείται οριστικά.

«Επιτρέψαμε τη διέλευση πλοίων καλή τη πίστει, αλλά οι Αμερικανοί παραβίασαν τις δεσμεύσεις τους, συνεχίζοντας πράξεις πειρατείας υπό το πρόσχημα του αποκλεισμού», αναφέρει η ανακοίνωση.

Πλέον, το στρατηγικό πέρασμα από το οποίο διακινείται το 1/5 της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, επιστρέφει σε καθεστώς πλήρους ελέγχου από την Τεχεράνη, με τη διέλευση να επιτρέπεται μόνο κατόπιν ρητής ιρανικής άδειας.

Σε τεντωμένο σκοινί η εκεχειρία: Το τελεσίγραφο Τραμπ

Η κίνηση αυτή του Ιράν έρχεται λίγες ώρες μετά τις σκληρές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος από το προεδρικό αεροσκάφος έθεσε ένα ωμό τελεσίγραφο μέχρι την προσεχή Τετάρτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε πως αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία (που περιλαμβάνει και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ), οι βόμβες θα αρχίσουν να πέφτουν ξανά.

Τα τρία μέτωπα της κρίσης:

Οικονομικό θρίλερ: Η αγορά πετρελαίου, που χθες αντέδρασε με ανακούφιση, βρίσκεται πλέον μπροστά σε ένα νέο σοκ, καθώς η «στρόφιγγα» του Ορμούζ κλείνει και πάλι. Πυρηνικό αδιέξοδο: Ο Τραμπ επιμένει στη μεταφορά του ουρανίου στις ΗΠΑ χωρίς οικονομικά ανταλλάγματα, όρο που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «αδιανόητο». Διπλωματικό θολό τοπίο: Παρά την εμπλοκή του Πεκίνου και την προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ τον Μάιο, η κατάσταση στο πεδίο προμηνύει νέα ανάφλεξη πριν καν φτάσουν οι ηγέτες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Φτάνει πια» VS «Αυστηρός Έλεγχος»

Ενώ ο Τραμπ προσπαθεί να επιβάλει την τάξη στους συμμάχους του (απαγορεύοντας στο Ισραήλ να χτυπήσει τον Λίβανο με το χαρακτηριστικό «Φτάνει πια!!!»), στο μέτωπο με το Ιράν η στρατηγική της «μέγιστης πίεσης» φαίνεται να οδηγεί σε αδιέξοδο.

Η Τεχεράνη, μέσω του προέδρου του κοινοβουλίου Μπαγέρ Γαλιμπάφ, απαντά πως «με ψέματα και αποκλεισμούς, τα Στενά δεν θα παραμείνουν ανοιχτά».

Η επόμενη εβδομάδα θεωρείται η πλέον κρίσιμη για τη Μέση Ανατολή, με την Τετάρτη να αποτελεί το ορόσημο που θα κρίνει αν η περιοχή θα οδηγηθεί σε μια μόνιμη συμφωνία ή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.