Αναφορές, που βασίζονται σε στοιχεία εντοπισμού πλοίων, κάνουν λόγο για μια ομάδα περίπου 20 πλοίων, στα οποία περιλαμβάνονται δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και χύδην φορτίου η οποία κινείται στον Περσικό Κόλπο, με κατεύθυνση την έξοδο από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τα Στενά ανοίγουν, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν τις προσπάθειες για να παραμείνει ανοιχτό το Ορμούζ και να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στον Λίβανο.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι λίγο μετά την ανακοίνωση από την πλευρά του Αμπάς Αραγτσί, αλλά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τουλάχιστον πέντε άδεια δεξαμενόπλοια έσπευσαν σε ιρανικά λιμάνια για να γεμίσουν με τόνους πετρελαίου.