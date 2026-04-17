Σε ένα συνεχές μπαράζ δηλώσεων και παρεμβάσεων επιδίδεται σχεδόν όλη μέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσιάζεται έμπλεος αισιοδοξίας σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και τους όρους της συμφωνίας με το Ιράν, που αναμένει ότι θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες μια με δύο ημέρες, όπως ανέφερε στις πιο πρόσφατες δηλώσεις του. Την ίδια ώρα πάντως το Ιράν εμφανίζεται σαφέστατα πιο συγκρατημένο προειδοποιώντας πως ακόμα υπάρχουν σημαντικές διαφορές με τις ΗΠΑ.

Συμφωνία σε μια- δυο μέρες

Πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε σε δύο διαφορετικές συνεντεύξεις ότι δεν απομένουν «αγκάθια» στις συνομιλίες με την Τεχεράνη και πως τα βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά αφορούν σε παράλληλες εστίες έντασης, όπως η κατάσταση στον Λίβανο και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενώ υπογράμμισε πως: «Είμαστε πολύ κοντά. Φαίνεται ότι θα είναι πολύ καλό για όλους. Και είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουμε τη συμφωνία». Επιπλέον υποστήριξε ότι: «Οι Ιρανοί θέλουν να συναντηθούν. Θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Πιστεύω ότι πιθανότατα θα γίνει συνάντηση το Σαββατοκύριακο και ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία μέσα στις επόμενες μία ή δύο ημέρες».

Αργότερα σε τηλεφωνική συνέντευξη με το CBS υποστήριξε ότι «το Ιράν έχει συμφωνήσει ήδη σε όλα» και ότι οι ΗΠΑ θα είναι αυτές που θα πάρουν το ουράνιο από την χώρα. Σε ερώτηση για το εάν αυτό θα γίνει με την ανάπτυξη στρατευμάτων ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Όχι, όχι με στρατεύματα. Θα πάμε εκεί και θα το πάρουμε μαζί τους και θα το αποσπάσουμε. Μαζί θα το πάρουμε γιατί μέχρι τότε θα έχουμε συμφωνία και δεν υπάρχει μάχη όταν υπάρχει συμφωνία. Ωραία ε; Καλύτερα έτσι. Θα το είχαμε κάνει με τον άλλο τρόπο αν χρειαζόταν». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε επίσης ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει ότι δεν θα υποστηρίζει πλέον τρομοκρατικές οργανώσεις αντιπροσώπους της όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς. Όπως υποστήριξε οι δύο πλευρές θα συναντηθούν το Σαββατοκύριακο και οι ΗΠΑ θα συνεχίζουν τον αποκλεισμό μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.

Πιο επιφυλακτική η Τεχεράνη

Την ίδια ώρα πάντως για ακόμη μια φορά τα ιρανικά μέσα μεταδίδουν δηλώσεις από κορυφαίους αξιωματούχους της χώρας, σύμφωνα με τους οποίους η κατάσταση στα Στενά, το πυρηνικό πρόγραμμα, ο χρόνος υπογραφής μιας συμφωνίας και πολλές άλλες λεπτομέρειες παραμένουν ανοιχτά και προς διαπραγμάτευση.

Πιο συγκεκριμένα όπως μετέδωσε το Reuters, αξιωματούχος που δεν κατανομάζεται υποστήριξε πως το καθεστώς στα Στενά όσον αφορά στην διέλευση εξαρτάται πλήρως από την τήρηση των όρων της εκειχειρίας από την Αμερικανική πλευρά και πως το μόνο που ίσως είναι εφικτό τις επόμενες ημέρες, καθώς οι δύο πλευρές έχουν μεγάλες διαφορές σε μια σειρά από ζητήματα είναι μια προκαταρκτική συμφωνία. Βασικά αγκάθια σύμφωνα με τον ίδιο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα, οι κυρώσεις και οι αποζημιώσεις και για αυτούς τους λόγους ίσως χρειαστεί μια παράταση της εκεχειρίας αφού υπογραφεί μια προκαταρκτική συμφωνία.

Στο μεταξύ όσο περνούν οι ώρες, η ιρανική θέση εμφανίζεται όλο και πιο σταθερή ως προς τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, με έναν ιρανό αξιωματούχο να υποστηρίζει ότι τα Στενά είναι ανοιχτά για τα πλοία που καταβάλλουν τα αντίστοιχα τέλη.

Η ιρανική ηγεσία έδωσε απάντηση και στους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο, με εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών να υποστηρίζει ότι: «Η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στις ΗΠΑ δεν υπήρξε ποτέ επιλογή για το Ιράν».