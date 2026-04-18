Σε μια δήλωση που δυναμιτίζει το κλίμα στη Μέση Ανατολή προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας ουσιαστικά ένα αυστηρό τελεσίγραφο λίγων ημερών προς την Τεχεράνη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από το Φοίνιξ στην Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως η ισχύουσα εκεχειρία με το Ιράν κρέμεται από μια κλωστή.

Από την άλλη, η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και πάλι τα Στενά του Ορμούζ, αν δεν αρθεί ο αποκλεισμός, ενώ η ναυσιπλοΐα παραμένει περιορισμένη, παρά τις διακηρύξεις για άνοιγμα της διόδου.

«Βόμβες ή συμφωνία»

Ο Τραμπ τόνισε πως εάν δεν επιτευχθεί μια οριστική, μακροπρόθεσμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μέχρι την προσεχή Τετάρτη, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Ίσως να μην παρατείνω την εκεχειρία. Ο αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια θα παραμείνει, αλλά δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε ξανά βόμβες», δήλωσε χαρακτηριστικά, υιοθετώντας σκληρή ρητορική.

Παρά την πολεμική του προειδοποίηση, ο αμερικανός πρόεδρος άφησε χαραμάδες αισιοδοξίας, κάνοντας λόγο για «αρκετά καλά νέα» που έλαβε λίγα λεπτά πριν την ενημέρωση των δημοσιογράφων, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους. «

Θα μάθετε σύντομα. Πιστεύω ότι είναι κάτι που πρέπει να συμβεί και θα συμβεί», ανέφερε αινιγματικά.

BREAKING: President Trump tells reporters aboard Air Force One that Iran talks are “going very well,” with “good news” expected soon. He added that “many things” are agreed and the US blockade is “very successful,” but warns strikes could resume if no deal. pic.twitter.com/WMlMNAtOPB — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 18, 2026

Ιράν: Θα κλείσουμε ξανά το Ορμούζ αν δεν γίνει άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών

Το Ιράν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ εάν οι ΗΠΑ δεν προχωρήσουν στην άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, διεμήνυσε σήμερα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, «ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατύπωσε επτά ισχυρισμούς σε διάστημα μιας ώρας, και οι επτά ήταν ψευδείς». «Δεν κέρδισαν τον πόλεμο με αυτά τα ψέματα, και σίγουρα δεν θα καταφέρουν τίποτα στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Ο Γαλιμπάφ προειδοποίησε πως «με τη συνέχιση του αποκλεισμού (σ.σ. των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις), τα Στενά του Ορμούζ δεν θα παραμείνουν ανοικτά». Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα πραγματοποιείται βάσει «καθορισμένης διαδρομής» και «με την άδεια του Ιράν», τόνισε.

Το άνοιγμα ή το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και το καθεστώς τους δεν καθορίζονται μέσω δηλώσεων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ο Γαλιμπάφ, καταγγέλλοντας απόπειρες χειραγώγησης της κοινής γνώμης και παραπέμποντας στο ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών για αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Το θρίλερ με το πυρηνικό ουράνιο

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες Παρασκευή ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει το Ιράν θα μεταφερθούν στις ΗΠΑ, αφότου ισχυρίστηκε ότι είναι πολύ κοντά η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου.

«Θα πάμε μαζί με το Ιράν» για να ανακτήσουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, δήλωσε ο Τραμπ σε εκδήλωση της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point στην Αριζόνα, συμπληρώνοντας: «Θα πάμε να το πάρουμε και θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ πολύ σύντομα».

Ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξουν οικονομικά ανταλλάγματα στο πλαίσιο της συμφωνίας που διαπραγματεύεται η Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Εξέφρασε την πεποίθηση πως δεν απομένουν πολλές σημαντικές διαφορές με την ιρανική πλευρά και συμπλήρωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν μέσα στο σαββατοκύριακο.

Το βλέμμα στο Πεκίνο και τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ φαίνεται να ποντάρει πολλά στη διπλωματική στήριξη της Κίνας. Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, σημείωσε πως ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, εμφανίζεται ικανοποιημένος από τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, η ομαλή λειτουργία των οποίων είναι ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου, σε μια επίσκεψη που ο Τραμπ χαρακτήρισε «ιστορική». Υπενθυμίζεται ότι το ταξίδι είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις αρχές Απριλίου, ωστόσο η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή επέβαλε την αναβολή του.

“President Xi is very happy that the Strait of Hormuz is open and/or rapidly opening. Our meeting in China will be a special one and, potentially, Historic. I look forward to being with President Xi — Much will be accomplished!” – President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/wQkYuttGfV — The White House (@WhiteHouse) April 18, 2026

Συγκρατημένη αισιοδοξία, θολό τοπίο ξανά

Πέντε εβδομάδες μετά την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, η Τεχεράνη χθες ανακοίνωσε το πλήρες άνοιγμα για εμπορικά πλοία των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ – που το Ιράν έκλεισε μετά την έναρξη του πολέμου, προκαλώντας σοκ στην παγκόσμια οικονομία.

Χθες η ανακοίνωση για το άνοιγμα των Στενών έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τις αγορές και την Ουάσινγκτον, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μια ειρηνευτική συμφωνία είναι «πολύ κοντά» και να ισχυρίζεται ότι το Ιράν συμφώνησε να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο του, ένα βασικό σημείο στις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, η Τεχεράνη διέψευσε ότι δέχτηκε να μεταφερθούν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου σε άλλη χώρα, και προειδοποίησε ότι τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να κλείσουν ξανά. «Αν ο αποκλεισμός συνεχιστεί, τα Στενά του Ορμούζ δεν θα παραμείνουν ανοιχτά», δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ με ανάρτηση στο Χ. Πρόσθεσε ότι τα πλοία, σε κάθε περίπτωση, θα διέρχονται από τα Στενά με «την άδεια του Ιράν».

Οι τιμές του πετρελαίου κατρακυλούν

Η ανακοίνωση του Ιράν χθες Παρασκευή για την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών για εμπορικά πλοία για όλη τη διάρκεια της εκεχειρίας, που συνέπεσε με την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στον Λίβανο, έφερε επιφυλακτικές ελπίδες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Η άμεση αντίδραση της αγοράς στην ιρανική ανακοίνωση έφερε μεγάλη πτώση στις τιμές του πετρελαίου και άνοδο στις τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές χρηματογοράς, μετά από πέντε εβδομάδες καταστροφικού πολέμου και κλυδωνισμών στην παγκόσμια οικονομία.

«Ευχαριστώ!» αντέδρασε αμέσως ο Τραμπ και σε μια σειρά αναρτήσεων στο Truth Social, είπε μεταξύ άλλων ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα παραμένει «πλήρως σε ισχύ» μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων και ότι θα «συνεχιστεί» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, υπό την αιγίδα του Πακιστάν, για την οργάνωση ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, μετά από ένα πρώτο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Σήμερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, ο πρόεδρος των δήλωσε ότι ενδέχεται να τερματίσει την εκεχειρία με το Ιράν, εκτός αν επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μέχρι την Τετάρτη, επαναλαμβάνοντας ότι θα ίσως παρατείνει τον αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

«Φτάνει πια!!!»

Αυτή είναι η πρώτη φορά από την έναρξη των ισραηλινο-αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου που οι μάχες έχουν σταματήσει σε όλα τα μέτωπα του πολέμου.

Στον Λίβανο, πολλοί εκτοπισμένοι ξεκίνησαν ήδη από χθες Παρασκευή για να επιστρέψουν στα σπίτια τους στο νότιο τμήμα της χώρας ή στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργια του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει» τη δουλειά του για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Ο ισραηλινός στρατός παραμένει παρών στον Λίβανο, εκτεινόμενος δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Αλλά ο Τραμπ, ο οποίος μεσολάβησε για αυτή την δεκαήμερη εκεχειρία στον Λίβανο, σε ασυνήθιστο έντονο φως εναντίον του συμμάχου του έγραψε: «Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. Τους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να το κάνουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτάνει πια!!!».

Η κατάπαυση των εχθροπραξιών ξεκίνησε χθες μετά από ενάμιση μήνα συγκρούσεων που άφησαν σχεδόν 2.300 Λιβανέζους νεκρούς και πάνω από από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους. Χθες Παρασκευή, ο νότιος αυτοκινητόδρομος ήταν γεμάτος με μια μακρά ουρά αυτοκινήτων, γεμάτων με στρώματα και έπιπλα.

Αλλά ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε με ενδεχόμενες νέες εκκενώσεις πληθυσμού στον νότιο Λίβανο, και χθες, πρώτη μέρα εφαρμογής αυτής της εκεχειρίας, το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ωστόσο, ανέφερε έναν θάνατο σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο τμήμα της χώρας.