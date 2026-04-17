Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτου θρήνου πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου, η κηδεία της 19χρονης που πέθανε στην Κεφαλονιά. Συγγενείς, φίλοι και ολόκληρη η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν τη Μυρτώ, η οποία έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 15:00 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας στο Αργοστόλι. Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, η 19χρονη οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία ντυμένη νύφη, μέσα σε λευκό φέρετρο.

Η εκκλησία πλημμύρισε από τον κόσμο που την περίμενε κρατώντας λευκά λουλούδια και μπομπονιέρες, αποτίοντας φόρο τιμής στο «αγγελούδι» της Κεφαλονιάς.

Το σπαρακτικό μύνημα του πατέρα – «Θα φύγω μαζί της δεν την αφήνω μόνη» λέει η μητέρα της

Ο πατέρας της Μυρτώς συγκλόνισε με τα λόγια του, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα είναι δύσκολη μέρα, έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου μαζί».

«Δεν υπάρχουν λόγια. Θέλω να φύγω μαζί της. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Για τη Μυρτώ ζούσα παιδάκι μου» δήλωσε συντετριμμένη νωρίτερα η μητέρα της 19χρονης μιλώντας στον ANT1.

«Δεν μπορώ. Είχα καψούρα με τη Μυρτούλα μου. Μόνο τη Μυρτούλα μου είχα. Δύο ώρες κοιμόμουν την ημέρα να μην της χαλάω χατήρι… Ήταν ένα καλό παιδάκι. Ήταν η καρδία μου, ήταν η ψυχή μου, η ανάσα μου. Τι να την κάνω τη ζωή τώρα εγώ; Θα φύγω μαζί της δεν την αφήνω μόνη της. Είχα έρωτα. Μόνο τη Μυρτώ μου θέλω, τίποτα άλλο. Μαζί της θα πάω στο ορκίζομαι. Τίποτα άλλο δεν θέλω, τελείωσε…» πρόσθεσε.

Εξελίξεις στο δικαστικό μέτωπο

Την ίδια ώρα που η οικογένεια θρηνούσε, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο δικαστικό μέγαρο.

Οι τρεις συλληφθέντες (ηλικίας 22, 23 και 26 ετών) οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών με ισχυρή αστυνομική συνοδεία, φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα. Ο 26χρονος απολογήθηκε ήδη, σοκάροντας με την κυνική ομολογία του. (Διαβάστε εδώ πώς περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές της Μυρτούς)

Η υπόθεση περιπλέκεται με την εμφάνιση ενός 66χρονου μάρτυρα, ο οποίος φέρεται να συνομιλούσε με τη Μυρτώ τις κρίσιμες ώρες πριν από τον θάνατό της.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο θάνατος της κοπέλας προήλθε από ανακοπή καρδιάς, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 19χρονη εγκαταλείφθηκε αβοήθητη σε κεντρική πλατεία της πόλης.

Τα SMS με τον 66χρονο, τα χρήματα και η βιντεοκλήση

Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τις τελευταίες δραματικές ώρες της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά προκαλούν έκπληξη, την ώρα που σήμερα σε κλίμα βαθιάς οδύνης οικογένεια, συγγενείς και φίλοι της λένε το τελευταίο «αντίο».

Πέρα από τους 3 συλληφθέντες που απολογούνται σήμερα, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας 66χρονος άνδρας από την Πρέβεζα, ο οποίος εμφανίστηκε οικειοθελώς στις Αρχές και κατέθεσε όσα γνώριζε για τη σχέση του με τη νεαρή κοπέλα και τις συνομιλίες που είχαν τη μοιραία νύχτα. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, η γνωριμία τους έγινε διαδικτυακά, μέσω μιας ομαδικής συνομιλίας στην οποία τον είχε προσθέσει ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς και ένας από τους συλληφθέντες. Η επαφή τους φέρεται να ξεκίνησε μόλις 9 ημέρες πριν το περιστατικό, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη προσωπική γνωριμία.

Ο 66χρονος ανέφερε ότι το βράδυ της Δευτέρας η Μυρτώ επικοινώνησε μαζί του μέσω βιντεοκλήσης, εμφανώς φορτισμένη ψυχολογικά. Του είπε πως είχε φύγει από το σπίτι της και δεν είχε πού να περάσει τη νύχτα, ούτε χρήματα. Τότε της πρότεινε να της στείλει χρήματα για να βρει ένα κατάλυμα, κάτι που τελικά έκανε, μεταφέροντάς της 220 ευρώ μέσω IRIS.

Ο πατέρας της 19χρονης μιλώντας στο MEGA, αναφέρεται στην ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος στο νησί, το οποίο βρίσκεται πίσω από τον τραγικό θάνατο της κόρης του. Ο πατέρας της κοπέλας πιστεύει ότι παγίδευσαν την κόρη του και την χρησιμοποίησαν σαν δόλωμα για την διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών. Σύμφωνα με μαρτυρία φίλης της 19χρονης, η Μυρτώ είχε γνωρίσει τον 23χρονο πριν από περίπου τρεις μήνες.

«Εγώ πιστεύω ότι της είχε στήσει παγίδα, να την προωθήσει σε πορνεία. Ήταν πολύ εμφανίσιμη η κοπέλα η Μυρτώ μας. Τον είχε γνωρίσει (τον 23χρονο) βέβαια διαδικτυακά και τον είχε κοροϊδέψει στην αρχή. Γι’ αυτό εγώ αισθάνομαι ότι ήταν παγίδα και της είχε πει «θα σε βρω και θα σε σκοτώσω», ανέφερε μαρτυρία στο Live News.

«Θέλω να πάω τώρα και στην αστυνομία να τους πω γιατί το κάνανε αυτό στο παιδί μου. Τουλάχιστον γιατί δε το πήγαν στο νοσοκομείο; Γιατί; Χάθηκε πολύς χρόνος. Χάθηκε. Τι αισθάνομαι εγώ γι’ αυτούς; Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω. Ας αναλάβει ο πατέρας του», δήλωσε η μητέρα της 19χρονης.

Οι κρίσιμες αντιφάσεις

Τα ευρήματα στο δωμάτιο του Airbnb σοκάρουν. Κηλίδες καστανέρυθρες στο κρεβάτι, τον τοίχο, σε πετσέτες του μπάνιου. Εστάλησαν στα εργαστήρια της αστυνομίας για ταυτοποίηση γενετικού υλικού.

Οι τρεις συλληφθέντες συνεχίζουν να ρίχνουν την ευθύνη του θανάτου της Μυρτούς ο ένας στον άλλο.

«Εγώ δεν έφερα ναρκωτικά, ούτε έκανα χρήση. Αμέσως καλέσαμε το ΕΚΑΒ και ειδοποιήσαμε μια φίλη της. Δεν την αφήσαμε μόνη της», υποστήριξε ο 26χρονος που κατηγορείται.

«Ο 26χρονος ήρθε, μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Ύστερα εκείνος έφυγε και επέστρεψε με νέα ποσότητα ναρκωτικών την οποία ζητούσε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε και ο 22χρονος», ανέφερε ο έτερος κατηγορούμενος, ο 23χρονος.

Το χρονικό των γεγονότων παραμένει υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε λεπτομέρεια. Η παρουσία διαφορετικών προσώπων στο δωμάτιο, η χρήση ουσιών, ο ρόλος του 66χρονου και η καθυστέρηση στην παροχή βοήθειας αποτελούν κρίσιμα στοιχεία που ενδέχεται να καθορίσουν την εξέλιξη της υπόθεσης.

