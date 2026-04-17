Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, με την κατάθεση ενός 66χρονου να ρίχνει φως στις τελευταίες ώρες πριν την τραγική κατάληξη. Ο ίδιος φέρεται να ήταν από τους τελευταίους που επικοινώνησαν μαζί της και να της παρείχε οικονομική βοήθεια, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο του στην υπόθεση.

Ο 23χρονος, ο μοναδικός από τους τρεις συλληφθέντες, που αποφάσισε να μιλήσει στους αστυνομικούς πριν τον εισαγγελέα, στο αφήγημα που είπε τα «έριχνε» όλα στη Μυρτώ.

Δεν υπολόγισε ωστόσο ότι μία μέρα αργότερα, ένας μάρτυρας «κλειδί» του οποίου ο ρόλος θεωρείται κομβικός στην υπόθεση, θα πήγαινε αυτοβούλως στις Αρχές για να καταθέσει.

Πρόκειται για 66χρονο συνταξιούχο, πρώην σύμβουλο επιχειρήσεων, με καταγωγή από την Πρέβεζα, ο οποίος είναι το τέταρτο πρόσωπο της υπόθεσης. Ένας άνθρωπος που ισχυρίστηκε πως έχει κοινωνικές επαφές με τον 23χρονο και μέσω εκείνου γνώρισε στις αρχές Απρίλη και την 19χρονη Μυρτώ.

«Με τον 23χρονο είχαμε επαφές κοινωνικού χαρακτήρα. Γνωριστήκαμε μέσω κοινής φίλης και στις 5 Απριλίου με συμπεριέλαβε σε μία κοινή συνομιλία στην εφαρμογή WHATSAPP».

Σε αυτήν τη συνομιλία συμμετέχουν ο 23χρονος, ο 66χρονος και η 19χρονη Μυρτώ. Οι συνομιλίες τους όπως λέει ήταν «κοινωνικού χαρακτήρα», μέχρι το μοιραίο εκείνο βράδυ όπου για πρώτη φορά η Μυρτώ καλεί σε βιντεοκλήση τον 66χρονο όχι όμως από την ομαδική τους.

«Στις 13 Απριλίου και ώρα 23:38 δέχθηκα μία βιντεοκλήση από την Μυρτώ. Η συνομιλία μας κράτησε 13 λεπτά. Η κοπέλα ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μου ανέφερε ότι είχε φύγει από το σπίτι της και θα διανυκτέρευε στα παγκάκια».

Άλλη ιστορία λέει ο 23χρονος ο οποίος υποστηρίζει πως τη δεδομένη στιγμή ήταν με την Μυρτώ σε μία πλατεία και έψαχναν AirBnB.

«Γύρω στις 23:30 πήγαμε με τα πόδια σε ένα παγκάκι στη πλατεία. Είπαμε να αράξουμε σε ένα AirBnB, να μιλήσουμε και να κάνουμε TikTok, να ακούσουμε μουσική και τέτοια πράγματα».

Στην περιγραφή του όμως ο 23χρονος δεν αναφέρει πουθενά πως το δωμάτιο το πλήρωσε τελικά ένας 66χρονος που έστειλε χρήματα μέσω IRIS στην Μυρτώ.

Τον ρόλο ενός 66χρονου, ο οποίος κατέθεσε ότι γνώριζε τη 19χρονη από την Κεφαλονιά μέσω του 23χρονου φίλου της, εξετάζουν οι Αρχές που ερευνούν την υπόθεση.

Η επικοινωνία του 66χρονου με τη Μυρτώ

Ο 66χρονος από την Πρέβεζα, πρώην σύμβουλος επιχειρήσεων, φαίνεται να είναι ο τελευταίος που μίλησε με την Μυρτώ μέσω βίντεο κλήσης και είναι ο άνδρας που της έστειλε 220 ευρώ μέσω τραπέζης.

– 66χρονος: Μυρτώ σε λένε;

– Μυρτώ: Ναι.

– 66χρονος: Στα έστειλα. Πήγαινε να αγοράσεις έναν φορτιστή, βρες ένα ξενοδοχείο, πάρε ένα τζιν ή κρασί να πιεις για να χαλαρώσεις. Εάν θες πάρε με. Δεν κοιμάμαι πριν τις τρεις τα χαράματα.

«Η Μυρτώ μού είπε ότι δεν είχε καθόλου χρήματα μαζί της, ότι δεν είχε πού να πάει και ότι για πρώτη φορά θα μείνει στα παγκάκια. Τότε της πρότεινα να της στείλω χρήματα προκειμένου να διανυκτερεύσει σε κάποιο ξενοδοχείο έτσι ώστε να είναι ασφαλής και την επόμενη μέρα να σκεφτεί με ψυχραιμία τι θα κάνει».

Ένα λεπτό αργότερα ο 66χρονος στέλνει νέο μήνυμα στη Μυρτώ:

– 66χρονος: Εάν θέλεις μπορώ να σε φιλοξενήσω είτε στην Πρέβεζα είτε στην Αθήνα. Εάν θες Αθήνα, θα σου δώσω τα κλειδιά από το σπίτι μου να μείνεις μόνη σου για όσο θελήσεις. Προτείνω να φύγεις για λίγο από εκεί για να ξεμπλοκάρεις συναισθηματικά.

– Μυρτώ: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ αλήθεια. Νιώθω αλήθεια πολύ άσχημα, ψάχνω για ξενοδοχείο να μείνω τώρα και όταν βρω θα σε καλέσω να τα πούμε.

Η τελευταία επικοινωνία φέρεται να καταγράφηκε στις 04:02, με τη 19χρονη να βρίσκεται ξαπλωμένη. Ωστόσο, η βιντεοκλήση διακόπηκε ξαφνικά:

«Βρίσκονταν σε δωμάτιο ξαπλωμένη και σε καλύτερη κατάσταση από την προηγούμενη βιντεοκλήση που είχαμε. Η τελευταία λέξη που άκουσα ήταν η λέξη …».

Λίγο πριν η Μυρτώ καταρρεύσει αλλά και μετά, ο 66χρονος μιλά με τον 23χρονο.

«Μου ανέφερε ότι είχε μεταφερθεί η κοπέλα στο νοσοκομείο και είχε μείνει στο δωμάτιο αυτός έχοντας στα χέρια του το κινητό τηλέφωνό της και με ρώτησε τι να το κάνει».

Στις 13:00 το μεσημέρι ο 66χρονος στέλνει μήνυμα στον 23χρονο. Ρωτά εάν έχει κάποιο νέο από την Μυρτώ. Μετά από 1,5 ώρα, ο 23χρονος απαντά πως το κορίτσι πέθανε.

Για υπεξαίρεση 120.000 ευρώ κατηγορείται ο 66χρονος

Πληροφορίες του Live News αναφέρουν πως ο 66χρονος κατηγορείται για υπεξαίρεση 120.000 ευρώ. Ο 46χρονος που προχώρησε σε καταγγελία εναντίον του μίλησε στην εκπομπή.

«Είχε, κάποια στιγμή, έρθει στη Σαντορίνη σαν λογιστής με έναν δικηγόρο. Έπεσα θύμα απάτης. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ήταν ούτε δικηγόρος, ούτε λογιστής ο άλλος. Έχω κάνει καταγγελία, κάποια χρήματα που έχει καταχραστεί από τα δικά μου. Εκατόν είκοσι, κάπου εκεί νομίζω. Αυτός είχε οριστεί ως λογιστής μαζί με τον δικηγόρο. Ο οποίος δικηγόρος ήρθε και συστήθηκε μέσω ενός γνωστού ότι είναι δικηγόρος να ξεκαθαρίσει μια εταιρεία του πατέρα μου, να του καταθέσει χαρτιά για σύνταξη, ότι θα μου έφτιαχνε μια εταιρεία για να σταματήσω την ατομική μου και να λειτουργεί η εταιρεία μέσα στην περίοδο του κορωνοϊού.

«Πήγαμε και στο ΙΚΑ εδώ Σαντορίνη μαζί κάποια στιγμή, σαν δικηγόρος συστήθηκε, ότι είναι δικηγόρος από δω από κει, και στα ταξιδιωτικά γραφεία συστηνόταν ότι είναι δικηγόρος της εταιρείας μου. Και εκεί καταλάβαμε με τον δικηγόρο μου, που κάναμε την καταγγελία ότι αυτά τα χρήματα έχουν μπει στον λογαριασμό της Χάνα Γιάννα. Εισιτήρια ακτοπλοϊκά, όλα όλα τα είχε αφήσει όλα απλήρωτα. Τα πλήρωσα εγώ μετά. Είναι όλα στη λίστα εκεί γραμμένα από εκατόν τόσα χιλιάρικα, μου έβγαλε μια απόφαση, πενήντα να πάρω, πενήντα πέντε και μέχρι στιγμής δεν έχω πάρει έως τώρα τίποτα ούτε ένα ευρώ. Ο (66χρονος) έκανε προσλήψεις, απολύσεις από το προσωπικό».