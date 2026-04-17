Tέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη, 80 έτη και 3 μήνες (εκτιτέα τα 25) για τον πρώην αστυνομικό της Βουλής, ο οποίος καταδικάστηκε για σωρεία κακουργηματικων πράξεων που διέπραξε σε βάρος των παιδιών του.

Μετά από μια διεξοδική διαδικασία που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών για λόγους προστασίας της προσωπικότητας των ανηλίκων θυμάτων ομόφωνα οι τρεις τακτικοί δικαστές και οι τέσσερις ένορκοι που συγκρότησαν το δικαστήριο κήρυξαν ένοχο τον κατηγορούμενο η αξιόποινη δράση του οποίου όταν αποκαλύφθηκε είχε προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη.

Οι κατηγορίες

Οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίο κήρυξαν ένοχο τον πρώην αστυνομικό για τις κατηγορίες του βιασμού κατα συρροή και κατ’ εξακολουθηση, της κατάχρησης ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολουθηση, της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών κατά συρροή και κατ’ εξακολουθηση, της πορνογραφίας ανηλίκων, της μεθοδευμενης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας, της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας, ενώ κηρύχθηκε αθώος μόνο για το αδίκημα της οπλοκατοχής.

Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξε η πλειοψηφία του δικαστηρίου για την εν διαστάσει σύζυγό του, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση.

Η γυναίκα και μητέρα των παιδιών κηρύχθηκε αθώα κατά πλειοψηφία (5-2), με το δικαστήριο να αποφαίνεται ότι οι πράξεις της οφείλονται σε «αδυναμία αντίληψης του άδικου λόγω συνδρομής σημαντικού διλήμματος».