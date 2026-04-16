Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνεται ο ορισμός του Δημήτρη Μαρκόπουλου ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος γεννήθηκε το 1975 και μεγάλωσε στις γειτονιές των Μανιάτικων και του Πασαλιμανιού, ενώ έλκει την καταγωγή του από την Ορεινή Ολυμπία. Από το 2010 κατοικεί στον Κορυδαλλό και διατηρεί το πολιτικό του γραφείο στη Νίκαια, παραμένοντας ενεργός και καθημερινά παρών σε κάθε γειτονιά της Β’ Πειραιά.

Πολιτική Διαδρομή

Η κοινοβουλευτική του πορεία ξεκίνησε το 2019, όταν έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα στη Β’ Πειραιά και εξελέγη Βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, αξίωμα στο οποίο επανεξελέγη το 2023.

Το 2025 υπήρξε έτος σταθμός για την πολιτική του δραστηριότητα, καθώς ορίστηκε Μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, με ενεργή συμμετοχή στις επιτροπές Μετανάστευσης, Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παράλληλα, στις 14 Απριλίου 2025, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέλαβε τον ρόλο του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Επαγγελματική Πορεία

Πριν την ενασχόλησή του με την πολιτική, διέγραψε μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας, με εξειδίκευση στο οικονομικό ρεπορτάζ. Εργάστηκε ως συντάκτης και σέλεχος στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», ενώ από το 2009 παρουσίαζε οικονομικές αναλύσεις σε τηλεοπτικά δίκτυα όπως η ΕΡΤ – ΝΕΡΙΤ, το Kontra και το Channel 9.

Η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει θέσεις ευθύνης, διεύθυνσης και αρχισυνταξίας σε ιστορικά έντυπα και περιοδικά, όπως η εφημερίδα «Μακεδονία», τα «Παραπολιτικά», καθώς και τα περιοδικά «Fortune» και «Retail Business». Η προσφορά του στην ενημέρωση αναγνωρίστηκε επίσημα το 2010, όταν το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας «Αθανάσιος Μπότσης» τον τίμησε με το βραβείο Οικονομικής Δημοσιογραφίας.