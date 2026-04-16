Τροχαίο ατύχημα με τρία οχήματα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16/4) στην Αττική Οδό, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Η σύγκρουση έλαβε χώρα μετά την έξοδο για Κηφισιά, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές και έντονη κίνηση στο σημείο, αλλά και στους γύρω δρόμους.

Λόγω του ατυχήματος, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Πεντέλης.

Καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης https://t.co/DAGvFBB1uQ — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 16, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες, παρά μόνο για υλικές ζημιές.

Κίνηση παρατηρείται και στον Κηφισό αλλά και στη λεωφόρο Κηφισίας, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή για ακόμη μία ημέρα.

