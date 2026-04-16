Από το απόγευμα της Τετάρτης (15/4), κάτοικοι της Κυψέλης και διερχόμενοι, αναρωτιούνται από πού και γιατί «τρέχει» τσιμέντο στους δρόμους. Η ροή του ήταν τέτοια που κατάφερε να «καταπιεί» τρεις δρόμους και να καλύψει ρόδες σταθμευμένων αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, το υλικό κάλυψε το οδόστρωμα στις οδούς Σοφάδων, Σκύρου και Ευβοίας, και η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία.

Λόγω των εργασιών του Μετρό

Το μυστήριο λύθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς έγινε γνωστό ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από τις εργασίες για τη διάνοιξη της Γραμμής 4 του Μετρό (Τμήμα Α’ «Άλσος Βεΐκου – Γουδή»).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό, παρατηρήθηκε η διαρροή μέσω παλαιού αγωγού αποχέτευσης, εδαφικού πολφού, δηλαδή μείγματος του ίδιου του εκσκαπτόμενου υλικού με εγχυνόμενο υπό πίεση αφρό, που κατέληξε στην αυλή εγκαταλελειμμένου κτιρίου και στην συνέχεια σε παρακείμενες οδούς.

Δεν τίθεται θέμα ασφαλείας

Η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου προέβη ήδη στην απομάκρυνση του υλικού και στον καθαρισμό του χώρου. Διευκρινίζει δε ότι από το γεγονός αυτό δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα ασφαλείας ή μόνιμης ρύπανσης.