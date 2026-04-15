Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου, το νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, το οποίο έχει προκαλέσει μια έντονη θολούρα στην ατμόσφαιρα.

Αν και το φαινόμενο είναι αισθητό, για την ώρα η έντασή του χαρακτηρίζεται πιο ήπια σε σχέση με προηγούμενα επεισόδια.

Οι πνευμονολόγοι, προειδοποιούν ότι η αφρικανική σκόνη φέρει βακτήρια και τοξικά σωματίδια, συνιστώντας περιορισμό των μετακινήσεων, παραμονή σε εσωτερικούς χώρους και χρήση μάσκας κυρίως στις ευπαθείς ομάδες.

«Πνίγεται» στην αφρικανική σκόνη η Αθήνα

Κάτω από ένα βαρύ γκριζωπό πέπλο ξύπνησε σήμερα η Αθήνα με θολή ατμόσφαιρα και τη χθεσινή βροχή να «κουβαλάει» μαζί της χώμα από τη Σαχάρα.

Ένα πυκνό πέπλο αφρικανικής σκόνης έχει καλύψει τον ουρανό του λεκανοπεδίου με τους ειδικούς να συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες λόγω των μικροσωματιδίων που μεταφέρονται στον αέρα.

Οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου βρέθηκαν το πρωί αντιμέτωποι με μία γνώριμη πλέον εικόνα: θολή ατμόσφαιρα και σκόνη αναμεμειγμένη με βροχή η οποία δημιούργησε ένα παχύ στρώμα λάσπης καλύπτοντας δρόμους και αυτοκίνητα.



​Η πορεία του φαινομένου

​Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του μοντέλου DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μεταφορά της σκόνης ξεκίνησε από την Τρίτη 14/04 και αναμένεται να παρουσιάσει μια ελαφρά ενίσχυση από σήμερα. Εκτός από τη θολή ατμόσφαιρα, το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι οι τοπικές λασποβροχές που αναμένεται να εκδηλωθούν σε διάφορες περιοχές.

Μέχρι την Παρασκευή αναμένονται υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρά ενώ το Σαββατοκύριακο το φαινόμενο θα υποχωρήσει, καθώς θα επικρατήσουν οι βοριάδες.

​Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η διάρκεια του επεισοδίου θα είναι πολυήμερη:

Πέμπτη 16/04: Οι αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες.

Παρασκευή 17/04: Το φαινόμενο θα παραμείνει σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν εντονότερες λασποβροχές, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τα νότια τμήματα της χώρας.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Τοπικές, εξασθενημένες βροχοπτώσεις, μικρής διάρκειας και έντασης, αναμένονται την Πέμπτη κυρίως στη Δυτική και Ανατολική Μακεδονία, στην κεντροβόρεια ορεινή και ημιορεινή Πελοπόννησο, στις περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου, σε τμήματα της Κρήτης και στις Νότιες Κυκλάδες.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με σκόνη από την Αφρική και μικρή πιθανότητα για ψιχάλες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις κατά περιόδους, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Για την Παρασκευή, αναμένονται τοπικές βροχές ασθενούς έως μέτριας έντασης στις περιοχές του κεντρικού και νότιου Αιγαίου (Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, από Χίο νοτιότερα μέχρι Ρόδο και Καστελόριζο), ενώ εξασθενημένες τοπικές βροχές προβλέπονται και στις περιοχές της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας, όπως Θεσσαλία, Δυτική και ίσως Κεντρική Μακεδονία.