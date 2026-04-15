Ζέστη με συννεφιά και αφρικανική σκόνη θα έχουμε την επόμενη ημέρα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του μοντέλου DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο μεταφοράς Αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη την Τρίτη 14/04, αναμένεται να ενταθεί ελαφρώς από την Τετάρτη 15/04.

Εκτός από τις αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης που θα περιορίζουν την ορατότητα, αναμένεται να εκδηλωθούν και λίγες τοπικές λασποβροχές. Το επεισόδιο δε θα είναι έντονο, ωστόσο θα διαρκέσει τουλάχιστον έως και την Παρασκευή 17/04, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να εκδηλωθούν εντονότερες λασποβροχές, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα της χώρας.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται: η διασπορά των συγκεντρώσεων Αφρικανική σκόνης στην ατμόσφαιρα

Τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 15/04/2026



Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 16/04/2026

Τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 16/04/2026