Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η δολοφονία του 64χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στην περιοχή της Ευκαρπίας το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου.

Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία για το έγκλημα που τελέστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Απριλίου 2026 συνελήφθη ένας 42χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Η σορός του 64χρονου βρέθηκε απόδιερχόμενο κάτω από γεφυράκι κοντά σε ρέμα.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι ο 64χρονος έφερε συντριπτικές κακώσεις στο κεφάλι οι οποίες σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση προκλήθηκαν από θλών όργανο.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές η δολοφονία τελέστηκε μέσα στο σπίτι του 64χρονου και στη συνέχεια η σορός του μεταφέρθηκε και απορρίφθηκε από τη γέφυρα, στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Μετά την αξιοποίηση πληροφοριών και ευρημάτων εντοπίστηκε άμεσα φερόμενος ως δράστης και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.