Σε μια κίνηση χωρίς προηγούμενο προχωρά η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ), κηρύσσοντας το τέλος της περιόδου ανοχής απέναντι σε φαινόμενα λεκτικών επιθέσεων και εκφοβισμού μελών της. Με μια ανακοίνωση-καταπέλτη, η Ένωση στρέφεται ονομαστικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Νίκου Κωνσταντόπουλου, προαναγγέλλοντας δικαστικές μάχες σε ποινικό και αστικό επίπεδο.

«Τέρμα στην ασυδοσία και τον εκφοβισμό»

Η δικαστική ένωση ξεκαθαρίζει πως οι όροι πλέον αλλάζουν ριζικά. Στην ανακοίνωσή της τονίζει χαρακτηριστικά:

«Θα μπει τέρμα στην ασυδοσία ελάχιστων δικηγόρων όπως της Ζ. Κωνσταντοπούλου, του Ν. Κωνσταντόπουλου και άλλων μιμητών τους, στον εκφοβισμό που ασκούσαν εναντίον των δικαστικών λειτουργών όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Σύμφωνα με την ΕΔΕ, οι συγκεκριμένες συμπεριφορές δε θα μείνουν αναπάντητες, καθώς οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν στα ποινικά δικαστήρια, για τα αδικήματα που φέρονται να διέπραξαν, ενώ θα κατατεθούν και αγωγές για αστικές αποζημιώσεις.

Πειθαρχικός έλεγχος και «ευρωπαϊκή διάσταση»

Η στρατηγική της Ένωσης δεν περιορίζεται εντός των δικαστικών αιθουσών. Το πλάνο δράσης περιλαμβάνει:

Αποστολή υλικού: Όλα τα στοιχεία που διαθέτει η Ένωση, θα διαβιβαστούν στους αρμόδιους δικηγορικούς συλλόγους για την εκκίνηση πειθαρχικών διαδικασιών.

Διεθνοποίηση: Τον ερχόμενο μήνα, το ζήτημα θα τεθεί επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών, δίνοντας διεθνείς διαστάσεις στην κόντρα που έχει ξεσπάσει.

«Κανένας δικαστής δε θα είναι μόνος»

Η Ένωση απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους λειτουργούς που έχουν υποστεί προσβολές στην τιμή και την αξιοπρέπειά τους, να σπάσουν τη σιωπή τους. Πλέον, η ΕΔΕ θα αναλαμβάνει συλλογικά τον συντονισμό όλων των νομικών ενεργειών, διασφαλίζοντας ότι κανένας δικαστικός δε θα παραμένει απροστάτευτος.

«Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Νομιμότητα μέχρι τέλους», καταλήγει η ανακοίνωση, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΔΕ

Οι όροι πλέον αλλάζουν. Θα μπει τέρμα στην ασυδοσία ελάχιστων δικηγόρων, όπως της Ζ. Κωνσταντοπούλου του Ν. Κωνσταντόπουλου και άλλων μιμητών τους, στον εκφοβισμό που ασκούσαν εναντίον των δικαστικών λειτουργών, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα δώσουν λόγο στα ποινικά δικαστήρια για όσα αδικήματα διέπραξαν σε όλη τη χώρα. Θα στραφούμε για αστικές αποζημιώσεις εναντίον τους στα πολιτικά δικαστήρια. Θα στείλουμε όλο το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας, στους δικηγορικούς συλλόγους για τον πειθαρχικό τους έλεγχο.

Τον ερχόμενο μήνα, θα δώσουμε διεθνή διάσταση στο ζήτημα, στην ευρωπαϊκή ένωση δικαστών. Καλούμε κάθε συνάδελφο που έχει υποστεί ή θα υποστεί στο μέλλον προσβολή στην τιμή του και στην αξιοπρέπειά του από τέτοιες συμπεριφορές, να απευθυνθεί στην Ένωση, η οποία θα αναλαμβάνει πλέον συλλογικά των συντονισμό των διαδικασιών. Η ανοχή μας τελείωσε, η υπομονή μας εξαντλήθηκε.

Κανένας δικαστικός λειτουργός δεν θα μένει μόνος του. Νομιμότητα μέχρι τέλους!