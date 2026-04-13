Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 15χρονο σημειώθηκε ανήμερα του Πάσχα στους Παξούς, βυθίζοντας σε βαρύ πένθος την τοπική κοινωνία.

Πώς σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο στου Παξούς

Σύμφωνα με πληροφορίες του corfunews.gr, ο άτυχος 15χρονος που οδηγούσε μια μηχανή με έναν 17χρονο συνεπιβάτη συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 24χρονη και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο βίαιη που είχε ως αποτέλεσμα τον ακαριαίο και θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου οδηγού του δικύκλου, μετατρέποντας τη γιορτινή ημέρα σε εφιάλτη για την οικογένειά του και ολόκληρο το νησί.

Χαροπαλεύει ο 17χρονος συνεπιβάτης

Ο φόρος αίματος, ωστόσο, δεν σταματά στον άτυχο 15χρονο. Στην ίδια μηχανή επέβαινε ως συνεπιβάτης και ένας 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά το ΑΤ Παξών.