Στο Ισλαμαμπάντ χτυπά η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας, καθώς αμερικανοί και ιρανοί διαπραγματευτές ξεκίνησαν το Σάββατο τις υψηλότερου επιπέδου συνομιλίες των τελευταίων 50 ετών. Στόχος είναι ο τερματισμός ενός πολέμου έξι εβδομάδων, που έχει κλονίσει τη Μέση Ανατολή και τις διεθνείς αγορές. Πρόκειται για την πρώτη απευθείας συνάντηση των δύο πλευρών, εδώ και πάνω από μία δεκαετία και την πιο σημαντική επαφή μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Το θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ

Ενώ οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και προβλέπεται να είναι ολονύκτιες, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε μέσω social media πως ο αμερικανικός στρατός ξεκινά τη διαδικασία «καθαρισμού» των Στενών του Ορμούζ από νάρκες.

«Το κάνουμε ως χάρη σε όλες τις χώρες του κόσμου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά τις αμερικανικές αναφορές για διέλευση πολεμικών πλοίων, η Τεχεράνη διαψεύδει το γεγονός, χαρακτηρίζοντας το καθεστώς των Στενών, από όπου διέρχεται το 20% των παγκόσμιων προμηθειών ενέργειας, ως το βασικό σημείο «σοβαρής διαφωνίας».

Ποιοι κάθισαν στο τραπέζι: Το παρασκήνιο των δύο ωρών

Η αμερικανική αποστολή, αποτελούμενη από τον αντιπρόεδρο JD Vance, τον ειδικό απεσταλμένο Steve Witkoff και τον γαμπρό του Τραμπ, Jared Kushner, συναντήθηκε για δύο ώρες με τον ιρανό πρόεδρο της Βουλής, Mohammad Baqer Qalibaf, και τον υπουργό Εξωτερικών, Abbas Araqchi.

Η ιρανική πλευρά εμφανίστηκε ντυμένη στα μαύρα, σε ένδειξη πένθους για τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ μετέφεραν προσωπικά αντικείμενα μαθητών που σκοτώθηκαν σε πρόσφατους βομβαρδισμούς, φορτίζοντας συναισθηματικά την ατμόσφαιρα. «Υπήρχαν εναλλαγές στη διάθεση και η ”θερμοκρασία” ανέβαινε και κατέβαινε επικίνδυνα», ανέφερε πηγή από το μεσολαβητή Πακιστάν.

Οι «κόκκινες γραμμές» και τα ανταλλάγματα

Οι δύο πλευρές προσέρχονται με διαμετρικά αντίθετες απαιτήσεις:

Το Ιράν ζητά: Αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων σε Κατάρ και ξένες τράπεζες, έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, πολεμικές αποζημιώσεις και περιφερειακή κατάπαυση του πυρός (συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου).

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν: Ελεύθερη ναυσιπλοΐα και οριστικό «πάγωμα» του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

«Θα διαπραγματευτούμε με το δάχτυλο στη σκανδάλη», προειδοποίησε η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης, Φατεμέχ Μοχατζεράνι, υπογραμμίζοντας την απόλυτη έλλειψη εμπιστοσύνης.

Αιματοχυσία στον Λίβανο και παρέμβαση του Πάπα

Ενώ η διπλωματία πασχίζει να βρει λύση, οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Περισσότεροι από 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον Λίβανο από ισραηλινά πλήγματα το Σάββατο, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό των νεκρών στους 2.020.

Από την πλευρά του, ο Πάπας Λέων απηύθυνε δραματική έκκληση στους ηγέτες να σταματήσουν την «τρέλα του πολέμου».

Με πληροφορίες από Reuters, Tasnim και Nournews