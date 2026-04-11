Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) άρχισαν να διαμορφώνουν τις συνθήκες για την εκκαθάριση ναρκών στα Στενά του Ορμούζ, στις 11 Απριλίου, καθώς δύο κατευθυνόμενων βλημάτων αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ διεξήγαγαν επιχειρήσεις.

«Τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία εκκαθάρισης των Στενών του Ορμούζ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social, προσθέτοντας ότι «και τα 28» από τα «σκάφη πόντισης ναρκών» του Ιράν «βρίσκονται επίσης στον πυθμένα της θάλασσας».

Το USS Frank E. Peterson (DDG 121) και το USS Michael Murphy (DDG 112) διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ και επιχειρούν στον Αραβικό Κόλπο, ως μέρος μιας ευρύτερης αποστολής, για να διασφαλιστεί ότι τα στενά είναι πλήρως απαλλαγμένα από θαλάσσιες νάρκες, που είχαν προηγουμένως τοποθετηθεί από το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

«Σήμερα, ξεκινήσαμε τη διαδικασία δημιουργίας ενός νέου διαύλου και σύντομα θα κοινοποιήσουμε αυτήν την ασφαλή διαδρομή στη ναυτιλιακή βιομηχανία, ώστε να ενθαρρύνουμε την ελεύθερη ροή του εμπορίου», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπρρ διοικητής της CENTCOM.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν διεθνή θαλάσσια δίοδο και έναν ουσιώδη εμπορικό διάδρομο, που υποστηρίζει την περιφερειακή και παγκόσμια οικονομική ευημερία. Επιπλέον, αμερικανικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων υποβρύχιων drones, θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση εκκαθάρισης, τις επόμενες ημέρες.