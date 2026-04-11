Με την προσγείωση της αμερικανικής αποστολής υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς στην πακιστανική πρωτεύουσα, ξεκίνησε σήμερα η κρίσιμη διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίες συμπληρώνουν ήδη έξι εβδομάδες.

Το Ισλαμαμπάντ έχει μετατραπεί σε «φρούριο», με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας να έχουν καταστήσει την πόλη σχεδόν έρημη, καθώς φιλοξενεί την πρώτη άμεση προσπάθεια προσέγγισης Ουάσιγκτον και Τεχεράνης υπό τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα.

Οι αποστολές και η μεσολάβηση

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, συνοδευόμενος από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, έγινε δεκτός στην αεροπορική βάση Νουρ Χαν από τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ. Η παρουσία του κ. Κούσνερ στην αποστολή υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση Τραμπ στις προσωπικές διασυνδέσεις για την επίτευξη μιας συμφωνίας.

Από την άλλη πλευρά, η ιρανική αντιπροσωπεία, αριθμώντας περισσότερα από 70 άτομα, έφθασε στο Πακιστάν ήδη από χθες το βράδυ, με επικεφαλής τον ισχυρό πρόεδρο του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Ο Πακιστανός πρωθυπουργός, Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος απηύθυνε την «ειλικρινή πρόσκληση» για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, εμφανίζεται ως ο βασικός μεσολαβητής, με τον υπουργό Εξωτερικών Ισάκ Νταρ να καλεί τις δύο πλευρές σε «εποικοδομητική συμμετοχή» για την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης.

Προειδοποιήσεις σε υψηλούς τόνους

Παρά τις διπλωματικές προετοιμασίες, το κλίμα παραμένει βαρύ. Ο Τζέι Ντι Βανς, προτού αναχωρήσει από τις ΗΠΑ, προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην επιχειρήσει «παιχνίδια», τονίζοντας πως η αμερικανική ομάδα δεν θα είναι «δεκτική» σε παρελκυστικές τακτικές.

Στον αντίποδα, ο κ. Γαλιμπάφ εξέφρασε την έντονη δυσπιστία της ιρανικής πλευράς, κάνοντας λόγο για ένα ιστορικό «αποτυχιών και αθετημένων υποσχέσεων» από την πλευρά της Ουάσιγκτον. «Έχουμε καλές προθέσεις, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά, θέτοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η ιρανική πλευρά κατά τη σημερινή συνάντησή της με την πακιστανική ηγεσία.

Το μυστήριο γύρω από τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Στο παρασκήνιο των συνομιλιών, η προσοχή στρέφεται στην κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, ο 56χρονος ηγέτης αναρρώνει από σοβαρά τραύματα —συμπεριλαμβανομένης της παραμόρφωσης του προσώπου και τραυματισμών στα πόδια— που υπέστη κατά την αεροπορική επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου, η οποία στοίχισε τη ζωή στον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ.

Αν και η Τεχεράνη τηρεί σιγή ιχθύος, πηγές αναφέρουν ότι ο Χαμενεΐ παραμένει σε πνευματική διαύγεια και συμμετέχει στις κρίσιμες αποφάσεις μέσω ηχητικών τηλεδιασκέψεων. Ωστόσο, η απουσία οποιασδήποτε οπτικής μαρτυρίας (βίντεο ή φωτογραφίας) μετά την ανάδειξή του στις 8 Μαρτίου τροφοδοτεί σενάρια για την ικανότητά του να κυβερνά. Αμερικανικές πηγές εκτιμούν πως ο Ιρανός ηγέτης είναι «πιθανώς παραμορφωμένος», ενώ υπάρχουν πληροφορίες για απώλεια μέλους (ποδιού), γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις.

Οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ θεωρούνται η κρισιμότερη δοκιμασία για την περιφερειακή σταθερότητα τις τελευταίες δεκαετίες, με το ερώτημα της διαδοχής και της ηγεσίας στην Τεχεράνη να πλανάται πάνω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.