Η τριμερής συνάντηση κορυφής στο Ισλαμαμπάντ είναι γεγονός. Με το Πακιστάν σε ρόλο «γέφυρας», ο αμερικανός Αντιπρόεδρος JD Vance και η ηγεσία του Ιράν ξεκινούν έναν διπλωματικό μαραθώνιο για την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, την ώρα που το αδιέξοδο στα Στενά του Ορμούζ απειλεί με παγκόσμιο οικονομικό κραχ.

Το Πακιστάν σε ρόλο-κλειδί

Η κυβέρνηση του Σεμπάζ Σαρίφ κατάφερε το φαινομενικά ακατόρθωτο: να φέρει την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη στο ίδιο τραπέζι. Με την εμπειρία της συμφωνίας της Ντόχα, το Ισλαμαμπάντ αξιοποιεί τις στενές σχέσεις του και με τις δύο πλευρές, επιδιώκοντας να μετατρέψει τις έμμεσες επαφές σε έναν άμεσο διάλογο που θα τερματίσει τον πόλεμο των έξι εβδομάδων.

Vance και Γκαλιμπάφ: Τετ-α-τετ μετά από 47 χρόνια

Η παρουσία του JD Vance στο Ισλαμαμπάντ σηματοδοτεί την υψηλότερου επιπέδου επαφή των ΗΠΑ με το Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί προσήλθαν με σαφείς «κόκκινες γραμμές», θέτοντας ως όρο για την ειρήνη την άρση των κυρώσεων και την παύση των ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο.

Πριν από λίγο πάντως, το Reuters αναμετέδωσε πληροφορία ρεπόρτερ της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης στο Ισλαμαμπάντ ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα κεφάλαια της Τεχεράνης.

Το «αγκάθι» του Ορμούζ στη σκιά της τριμερούς

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, οι συνομιλίες διεξάγονται υπό την πίεση μιας παγκόσμιας κρίσης. Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν ότι το Ιράν αδυνατεί να εντοπίσει τις νάρκες που πόντισε στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα η δίοδος του 20% του παγκόσμιου πετρελαίου να παραμένει μπλοκαρισμένη. Η Τεχεράνη απαντά πως η αποναρκοθέτηση θα γίνει μόνο υπό τους δικούς της όρους, διαμηνύοντας πως διαπραγματεύεται «με το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Η στάση του Ισραήλ και οι διεθνείς αντιδράσεις

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει δραματική. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις έφτασαν τους 357, μόνο την Τετάρτη. Το Ισραήλ, πάντως, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να συζητήσει κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ, κατά τις προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, την επόμενη εβδομάδα.

Στο διπλωματικό παρασκήνιο, ο γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας από όλα τα μέρη να σεβαστούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και να επιδιώξουν μια βιώσιμη διπλωματική λύση.

Τραμπ: «Τα τάνκερ έρχονται στις ΗΠΑ»

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social υποστήριξε πως ένας «τεράστιος αριθμός» κενών πετρελαιοφόρων κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ, για να φορτώσει αμερικανικό αργό. «Έχουμε περισσότερο πετρέλαιο από τις επόμενες δύο μεγαλύτερες οικονομίες μαζί», δήλωσε, προσπαθώντας να καθησυχάσει τις αγορές εν μέσω της κρίσης που πλήττει την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Σε νεότερη ανάρτησή του ο αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Τώρα ξεκινάμε τον καθαρισμό του Ορμούζ» ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, σημειώνοντας πως «και τα 28 σκάφη του Ιράν που ποντίζουν με νάρκες βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας».

