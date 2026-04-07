Με τη δραματική προειδοποίηση ότι «όλοι οι δρόμοι οδηγούν πλέον σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερη ανάπτυξη», η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, περιέγραψε το ζοφερό τοπίο που διαμορφώνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Η πρωτοφανής διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό, με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ να «στραγγαλίζει» το 13% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, ανατρέπει τις ελπίδες για ανάκαμψη και φέρνει την παγκόσμια οικονομία αντιμέτωπη με έναν νέο, ασύμμετρο κλονισμό.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει τη χειρότερη διαταραχή που έχει καταγραφεί ποτέ στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, με την παραγωγή εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου να έχει διακοπεί λόγω του αποτελεσματικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, ένα σημείο κρίσιμο για τη μεταφορά του ενός πέμπτου του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Ακόμη και αν η σύγκρουση επιλυθεί γρήγορα, το ΔΝΤ αναμένεται να μειώσει τις προβλέψεις του για την οικονομική ανάπτυξη και να αυξήσει τις εκτιμήσεις του για τον πληθωρισμό, δήλωσε η Γκεοργκίεβα.

Ο πόλεμος αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις μεταξύ οικονομικών αξιωματούχων από όλο τον κόσμο στις εαρινές συνόδους του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα.

Ανατροπή στις προβλέψεις για το 2026-2027

Το Ταμείο αναμένεται να δημοσιεύσει μια σειρά σεναρίων στην επερχόμενη έκθεση «World Economic Outlook» στις 14 Απριλίου. Είχε ήδη προαναγγείλει μια πιθανή υποβάθμιση σε ανάρτηση στο ιστολόγιό του στις 30 Μαρτίου, επικαλούμενο το ασύμμετρο σοκ του πολέμου και τις στενότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

Χωρίς τον πόλεμο, η Γκεοργκίεβα δήλωσε ότι το ΔΝΤ ανέμενε μια μικρή αναβάθμιση στην πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη, στο 3,3% για το 2026 και στο 3,2% για το 2027, καθώς οι οικονομίες συνεχίζουν να ανακάμπτουν από την πανδημία.

Υψηλές τιμές

«Αντίθετα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν πλέον σε υψηλότερες τιμές και βραδύτερη ανάπτυξη», δήλωσε η Γκεοργκίεβα, η οποία θα δώσει μια πρόγευση των εαρινών συνόδων σε ομιλία της την Πέμπτη. Ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα, θα παρουσιάσει τις απόψεις του σε εκδήλωση του Atlantic Council την Τρίτη. «Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο αυξημένης αβεβαιότητας», είπε η επικεφαλής του ΔΝΤ, αναφέροντας τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τα κλιματικά σοκ και τις δημογραφικές αλλαγές. «Όλα αυτά σημαίνουν ότι αφού ανακάμψουμε από αυτό το σοκ, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για το επόμενο».

Ο πόλεμος συρρίκνωσε την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου κατά 13%, δήλωσε η Γκεοργκίεβα, με τον αντίκτυπο να μετακυλίεται στις αποστολές πετρελαίου και φυσικού αερίου και σε σχετικές αλυσίδες εφοδιασμού, όπως το ήλιο και τα λιπάσματα.

Ακόμη και ένα γρήγορο τέλος των εχθροπραξιών και μια σχετικά ταχεία ανάκαμψη θα οδηγήσουν σε μια «σχετικά μικρή» αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για την ανάπτυξη και σε μια αναθεώρηση προς τα πάνω για τον πληθωρισμό, είπε. Εάν ο πόλεμος παραταθεί, η επίδραση στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη θα είναι μεγαλύτερη.

Οι φτωχές χώρες θα πληγούν περισσότερο

Οι φτωχές, ευάλωτες χώρες χωρίς ενεργειακά αποθέματα θα πληγούν περισσότερο, πρόσθεσε η Γκεοργκίεβα, σημειώνοντας ότι πολλές χώρες έχουν ελάχιστο έως καθόλου δημοσιονομικό περιθώριο για να βοηθήσουν τους πληθυσμούς τους να αντέξουν τις αυξήσεις των τιμών που προκαλεί ο πόλεμος, γεγονός που με τη σειρά του αυξάνει τις προοπτικές κοινωνικής αναταραχής.