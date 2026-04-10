Παρά την τρέχουσα εκεχειρία, η σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν συνεχίζει να διαταράσσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, επιβαρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη και ενισχύοντας τους πληθωριστικούς κινδύνους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Morgan Stanley παρουσιάζει τρία πιθανά σενάρια για τις αγορές, ανάλογα με το πόσο γρήγορα θα αποκατασταθούν οι μεταφορές μέσω του Στενό του Ορμούζ.

Αβεβαιότητα παρά την εκεχειρία

Ακόμη και μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός, η αβεβαιότητα γύρω από τις τιμές ενέργειας, την παγκόσμια οικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένει υψηλή, επηρεάζοντας το κλίμα επενδυτών, επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Οι διαταραχές στην αγορά ενέργειας, που αρχικά προκλήθηκαν από τη διακοπή των μεταφορών μέσω του Στενού του Ορμούζ, επεκτείνονται πλέον και στην παραγωγή. Παραγωγοί πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο αναγκάζονται να περιορίσουν ή να διακόψουν την παραγωγή, καθώς οι αποθηκευτικοί χώροι γεμίζουν και οι εξαγωγικές οδοί περιορίζονται. Διυλιστήρια και πετροχημικές μονάδες παγκοσμίως, ιδιαίτερα στην Ασία, αρχίζουν να αισθάνονται τις συνέπειες της μειωμένης προσφοράς.

Η Morgan Stanley εκτιμά πλέον ότι η μέση τιμή του πετρελαίου το 2026 θα διαμορφωθεί μεταξύ 80 και 90 δολαρίων ανά βαρέλι, ακόμη και αν οι εντάσεις αποκλιμακωθούν τις επόμενες εβδομάδες. Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2025, στο πλαίσιο των προβλέψεων για το 2026, η τράπεζα ανέμενε τιμή Brent περίπου στα 60 δολάρια.

Πιέσεις σε ανάπτυξη και πληθωρισμό

Οι νέες συνθήκες οδηγούν σε αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων για την ανάπτυξη και σε άνοδο των εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό. Οι κεντρικές τράπεζες προσαρμόζουν τη νομισματική τους πολιτική, ανταποκρινόμενες στις νέες πιέσεις στις τιμές.

Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής έρευνας εμπορευμάτων της Morgan Stanley, Martijn Rats, «το σενάριο επιστροφής του πετρελαίου στα 65 δολάρια γίνεται όλο και λιγότερο πιθανό, ακόμη και σε περίπτωση επίλυσης της κρίσης, καθώς οι διαταραχές έχουν περάσει από το στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ίδια την παραγωγή».

Ακόμη και αν το Στενό του Ορμούζ ανοίξει σύντομα, μπορεί να χρειαστούν μήνες για να επανέλθει η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου σε κανονικά επίπεδα, δημιουργώντας ένα πιο παρατεταμένο σοκ προσφοράς και υψηλότερες τιμές.

Τα τρία σενάρια για τις αγορές

Η Morgan Stanley παρουσιάζει τρία βασικά σενάρια, ανάλογα με τη διάρκεια της κρίσης και την εξέλιξη των μεταφορών μέσω του Στενού του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι σε όλες τις περιπτώσεις προτιμά τα αμερικανικά assets λόγω ισχυρότερων θεμελιωδών και αμυντικών χαρακτηριστικών.

Σενάριο 1: Αποκλιμάκωση

Σε αυτό το σενάριο, οι μεταφορές μέσω του Στενού του Ορμούζ επανέρχονται σε κανονικά επίπεδα εντός ενός μήνα και οι τιμές πετρελαίου σταθεροποιούνται μεταξύ 80 και 90 δολαρίων ανά βαρέλι.

Οι πιο ριψοκίνδυνες επενδύσεις αναμένεται να υπεραποδώσουν, με κυκλικούς κλάδους, όπως καταναλωτικά αγαθά, χρηματοοικονομικά και βιομηχανία, να ηγούνται της ανόδου, ενώ οι αμυντικοί κλάδοι ενδέχεται να υστερήσουν.

Η επικεφαλής στρατηγικής multi-asset της Morgan Stanley, Serena Tang, σημειώνει ότι «οι αγορές θα ανακουφιστούν και οι επενδυτές θα στραφούν ξανά σε παράγοντες ανάπτυξης, όπως η ανθεκτικότητα των κερδών και οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη».

Παρά την αισιοδοξία, η μεταβλητότητα ενδέχεται να παραμείνει αυξημένη λόγω γεωπολιτικών κινδύνων. Στις αγορές ομολόγων, η καμπύλη αποδόσεων θα γίνει πιο απότομη, ενώ το ευρώ θα μπορούσε να ενισχυθεί έναντι του δολαρίου.

Σενάριο 2: Παρατεταμένοι περιορισμοί

Σε αυτό το σενάριο, περίπου το 80% των θαλάσσιων μεταφορών αποκαθίσταται εντός ενός μήνα, αλλά απαιτείται έως και ένα τρίμηνο για πλήρη εξομάλυνση. Το Ιράν διατηρεί επιρροή στη διέλευση, κρατώντας υψηλό τον κίνδυνο για την προσφορά.

Οι τιμές πετρελαίου εκτιμώνται μεταξύ 100 και 110 δολαρίων ανά βαρέλι για το 2026.

Πρόκειται για ένα πιο σύνθετο περιβάλλον, όπου οι αγορές μπορούν να απορροφήσουν υψηλότερες τιμές ενέργειας, αλλά με αυξημένες τριβές. Οι κεντρικές τράπεζες θα επικεντρωθούν στον περιορισμό του πληθωρισμού, ενδεχομένως καθυστερώντας μειώσεις επιτοκίων ή ακόμη και εξετάζοντας αυξήσεις.

Οι μετοχικές αγορές θα μπορούσαν να κινηθούν ανοδικά, αλλά με μεγαλύτερη μεταβλητότητα και επιλεκτικότητα, με έμφαση σε εταιρείες υψηλής ποιότητας και αμυντικούς κλάδους όπως η υγεία.

Σενάριο 3: Ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού

Στο πιο αρνητικό σενάριο, το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό για αρκετούς μήνες, εκτοξεύοντας τις τιμές πετρελαίου στα 150 έως 180 δολάρια ανά βαρέλι.

Ένα τέτοιο σοκ θα επιβάρυνε σοβαρά την παγκόσμια ζήτηση, αναγκάζοντας τις αρχές να μετατοπίσουν την προσοχή από τον πληθωρισμό στην αποτροπή ύφεσης. Τα επιτόκια θα μπορούσαν να μειωθούν σημαντικά για τη στήριξη της οικονομίας και της απασχόλησης.

Οι επενδυτές θα στραφούν σε στρατηγικές «ύφεσης», μειώνοντας την έκθεση σε μετοχές και αυξάνοντας τις τοποθετήσεις σε κρατικά ομόλογα και ρευστό.

Στις μετοχές, οι ενεργειακοί και αμυντικοί κλάδοι, όπως οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και οι τηλεπικοινωνίες, αναμένεται να υπεραποδώσουν. Το δολάριο πιθανότατα θα ενισχυθεί έναντι του ευρώ, ενώ παραδοσιακά «ασφαλή καταφύγια», όπως το ελβετικό φράγκο, θα καταγράψουν επίσης άνοδο.

