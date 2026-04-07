Κυριολεκτικά, την τελευταία στιγμή, οι ξενοδόχοι ελπίζουν ότι θα επιτύχουν ικανοποιητικές πληρότητες τις ημέρες του Πάσχα, συγκριτικά με προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, η εικόνα για τον ελληνικό τουρισμό, ενόψει της πασχαλινής περιόδου, τις δύο-τρεις προηγούμενες εβδομάδες ήταν «παγωμένη», λόγω πολέμου και ακρίβειας και όλοι αναμένουν τις last minute κρατήσεις αυτής της εβδομάδας, για να καλύψουν τα κενά και να πετύχουν ικανοποιητικές πληρότητες.

Η πληρότητα σε δημοφιλείς προορισμούς, όπως το Πήλιο, κυμαίνεται στο 50-60%, ενώ πολλά ξενοδοχεία προχωρούν σε προσφορές και ευκολίες στο καθεστώς επιστροφής χρημάτων, λόγω ακύρωσης, προκειμένου να προσελκύσουν επισκέπτες. Ακόμη και η Κέρκυρα, ο πιο δημοφιλής ίσως προορισμός για το Πάσχα, καταγράφει φέτος λιγότερες κρατήσεις από πέρυσι, στα επίπεδα του 85%.

Πάντως, από χθες άρχισε να εμφανίζεται κινητικότητα και φαίνεται ότι «μπορεί να σωθεί η παρτίδα», όπως ανέφερε ξενοδόχος δημοφιλούς προορισμού.

Ο εσωτερικός τουρισμός

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η εσωτερική ζήτηση αναμένεται να στηρίξει σημαντικά την κίνηση, καθώς παρατηρείται περιορισμένη προσβασιμότητα για επισκέπτες από πιο μακριά και συνήθεις αγορές, όπως το Ισραήλ ή τα Βαλκάνια, λόγω του υψηλού κόστους μεταφοράς.

Τα ξενοδοχεία των ορεινών και ημιορεινών προορισμών αντιμετωπίζουν πρόσθετες προκλήσεις, που συνδέονται με το λειτουργικό κόστος. Η έκρηξη των τιμών των καυσίμων αυξάνει κατακόρυφα το κόστος ενέργειας, με αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα των ξενοδοχείων. Επιπλέον, οι ταξιδιώτες είναι πιο συγκρατημένοι, όσον αφορά πιο μακρινούς προορισμούς, λόγω των αυξημένων τιμών στα καύσιμα.

Οικονομικοί παράγοντες, όπως η ακρίβεια, οι αυξημένες τιμές ενέργειας και καυσίμων, αλλά και η γενικότερη μείωση της αγοραστικής δύναμης των τουριστών, αναμένεται να περιορίσουν τη διάρκεια παραμονής και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά την επίσκεψη.

Παράλληλα, η τάση για πιο σύντομες διακοπές επηρεάζει τον αριθμό των ημερήσιων εκδρομών, μειώνοντας συνολικά την κατανάλωση στις τοπικές αγορές, την εστίαση και τις υπηρεσίες, αναφέρουν οι ίδιοι παράγοντες.

Αεροπορική κίνηση

Την ίδια στιγμή, σε κοντινά με πέρυσι επίπεδα κυμαίνεται η μέση πληρότητα των αεροπορικών πτήσεων, για το Πάσχα του 2026. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ξεπερνά το 75%, τόσο στο δίκτυο εσωτερικού όσο και στο δίκτυο εξωτερικού. Συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, η κίνηση, σύμφωνα με στοιχεία της Aegean, καταγράφεται σε κοντινά επίπεδα με πέρυσι, με ορισμένους προορισμούς να ξεπερνούν σε πληρότητα το 85%, κυρίως στο δίκτυο εξωτερικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έναρξη του πολέμου οδήγησε σε αυξημένες ακυρώσεις πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η ζήτηση των Ελλήνων παραμένει σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα, συγκριτικά με το Πάσχα του 2025, προσανατολισμένη κυρίως σε προορισμούς της Ιβηρικής, το Μαρόκο, αλλά και τις Σκανδιναβικές χώρες.

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την περσινή χρονιά, ο εορτασμός του Πάσχα για Καθολικούς και Ορθοδόξους συνέπεσε χρονικά, γεγονός που επηρέασε θετικά τις συνολικές πληρότητες. Παρόλο που φέτος οι δύο περίοδοι δε συμπίπτουν, η κίνηση καταγράφεται στα ίδια επίπεδα.

Στο δίκτυο εσωτερικού, καταγράφεται αυξημένη κίνηση, της τάξης του 82%, από το αεροδρόμιο της Αθήνας τη Μεγάλη Πέμπτη, ενώ στο δίκτυο εξωτερικού, η κορύφωση παρατηρείται τη Δευτέρα του Πάσχα, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 87%.

Αντίστοιχα, από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, η κίνηση αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη τη Δευτέρα του Πάσχα. Ειδικότερα, στο δίκτυο εσωτερικού, οι πληρότητες εκτιμάται ότι θα φτάσουν το 72%, ενώ στις πτήσεις εξωτερικού, την ίδια ημέρα θα αγγίξουν το 96%.

Πάντως, όσοι δεν πρόλαβαν να οργανώσουν νωρίς τις αποδράσεις τους, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές και ευκαιρίες για ταξίδια σε δημοφιλείς πόλεις, όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, η Ρώμη, η Πράγα, το Ζάγκρεμπ και το Ντουμπρόβνικ.

Πηγή: OT.gr