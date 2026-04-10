Λίγες ώρες μας χωρίζουν από τη συνάντηση της αντιπροσωπίας των ΗΠΑ με εκείνη του Ιράν στο Πακιστάν και τίποτα δεν μπορεί να προεξοφλήσει την πορεία τους. Στο Ισλαμαμπάντ η Κυβέρνηση έχει μετατρέψει την πόλη σε φρούριο.

Περιοχές έχουν αποκλειστεί και τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια. Σε διάγγελμά του ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, τόνισε ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία διαρκεί εδώ και εβδομάδες.

«Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή. Ζητώ από όλους σας να προσευχηθείτε ώστε αυτές οι συνομιλίες να στεφθούν με επιτυχία, να σωθούν αμέτρητες ζωές και ο κόσμος να γνωρίσει την ειρήνη» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Νέες απειλές από Τραμπ και Βανς

Νωρίτερα τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο και ο Τζέι Ντι Βανς είχαν εξαπολύσει νέες απειλές κατά του Ιράν. Την αρχή έκανε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος προειδοποίησε το Ιράν να μην «παίξει» με τις ΗΠΑ.

Επιβιβαζόμενος στο Air Force Two με προορισμό το Πακιστάν, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε: «Ανυπομονούμε για τις διαπραγματεύσεις. Πιστεύω ότι θα είναι θετικές. Φυσικά, θα δούμε». Στη συνέχεια επεσήμανε: «Εάν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν με καλή πίστη, είμαστε σίγουρα πρόθυμοι να τους τείνουμε το χέρι. Εάν προσπαθήσουν να παίξουν μαζί μας, τότε θα διαπιστώσουν ότι η διαπραγματευτική ομάδα δεν είναι και τόσο δεκτική». Ο Βανς είπε επίσης ότι ο Τραμπ «μας έδωσε αρκετά σαφείς οδηγίες» για το πώς πρέπει να διεξαχθούν οι συνομιλίες, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η συνέχεια δόθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αρχικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στη New York Post επεσήμανε ότι ο στρατός των ΗΠΑ που βρίσκεται στην περιοχή ανασυντάσσεται και εξοπλίζεται με νέα πιο ισχυρά όπλα τα οποία και θα χρησιμοποιήσει εάν οι διαπραγματεύσεις πάρουν αρνητική τροπή.

Λίγο αργότερα «χτύπησε» και στα social media. Σε ανάρτησή του ανέφερε: «Οι Ιρανοί δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν κανένα ατού, εκτός από τον βραχυπρόθεσμο εκβιασμό της διεθνούς κοινότητας μέσω της χρήσης των διεθνών θαλάσσιων οδών. Ο μόνος λόγος για τον οποίο εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα είναι για να διαπραγματευτούν!».

Νέοι όροι από την Τεχεράνη

Από την πλευρά του Ιράν υπήρξε αντίδραση, αλλά και νέα δεδομένα. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, και ο υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα στις ΗΠΑ. Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ απαίτησε να γίνει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και να αποδεσμευτούν τα περιουσιακάν στοιχεία του Ιράν πριν από οποιαδήποτε ειρηνευτική διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δύο από τα μέτρα στα οποία συμφώνησαν οι πλευρές πρέπει ακόμη να εφαρμοστούν: κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων», έγραψε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ. «Αυτά τα δύο θέματα πρέπει να επιλυθούν πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του Αμπάς Αραγτσί. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τη συμπερίληψη του Λιβάνου στην εκεχειρία και για την παύση των ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του.

Κρυφτό για τους αντιπροσώπους του Ιράν

Την ίδια ώρα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστο ποιοι θα εκπροσωπήσουν το Ιράν στις συνομιλίες και που βρίσκονται αυτοί. Δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι αποστολή της Τεχεράνης βρίσκεται ήδη στο Πακιστάν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, την αντιπροσωπεία ηγούνται ο Αμπάς Αραγτσί, και ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι η είδηση για την άφιξη ιρανών αξιωματούχων στο Ισλαμαμπάντ για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ «είναι εντελώς ψευδής». Άλλα κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν έχουν επίσης αναφερθεί σε τέτοιες διαψεύσεις.