Νέους όρους που μπορεί να τινάξουν στον αέρα τις συζητήσεις που είναι προγραμματισμένες για το Σάββατο θέτει το Ιράν. Λίγες ώρες μετά τις προειδοποιήσεις του Τζέι Ντι Βανς, δύο από τους επικρατέστερους αξιωματούχους για να εκπροσωπήσουν την Τεχεράνη στις διαπραγματεύσεις έβαλαν νέα δεδομένα στο τραπέζι.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, και ο υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα στις ΗΠΑ. Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ απαίτησε να γίνει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και να αποδεσμευτούν τα περιουσιακάν στοιχεία του Ιράν πριν από οποιαδήποτε ειρηνευτική διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δύο από τα μέτρα στα οποία συμφώνησαν οι πλευρές πρέπει ακόμη να εφαρμοστούν: κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων», έγραψε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ. «Αυτά τα δύο θέματα πρέπει να επιλυθούν πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του Αμπάς Αραγτσί. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τη συμπερίληψη του Λιβάνου στην εκεχειρία και για την παύση των ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του.

Κρυφτό για τους αντιπροσώπους του Ιράν

Την ίδια ώρα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστο ποιοι θα εκπροσωπήσουν το Ιράν στις συνομιλίες και που βρίσκονται αυτοί. Δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα, ανέφερε ότι αποστολή της Τεχεράνης βρίσκεται ήδη στο Πακιστάν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, την αντιπροσωπεία ηγούνται ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι η είδηση για την άφιξη ιρανών αξιωματούχων στο Ισλαμαμπάντ για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ «είναι εντελώς ψευδής». Άλλα κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν έχουν επίσης αναφερθεί σε τέτοιες διαψεύσεις.

Η προειδοποίηση του Βανς

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, προειδοποίησε το Ιράν να μην «παίξει» με τις ΗΠΑ. Επιβιβαζόμενος στο Air Force Two με προορισμό το Πακιστάν, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε: «Ανυπομονούμε για τις διαπραγματεύσεις. Πιστεύω ότι θα είναι θετικές. Φυσικά, θα δούμε». Στη συνέχεια επεσήμανε: «Εάν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν με καλή πίστη, είμαστε σίγουρα πρόθυμοι να τους τείνουμε το χέρι. Εάν προσπαθήσουν να παίξουν μαζί μας, τότε θα διαπιστώσουν ότι η διαπραγματευτική ομάδα δεν είναι και τόσο δεκτική».

Ο Βανς είπε επίσης ότι ο Τραμπ «μας έδωσε αρκετά σαφείς οδηγίες» για το πώς πρέπει να διεξαχθούν οι συνομιλίες, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο αντιπρόεδρος δεν δέχτηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους που ταξίδευαν μαζί του.

Πέρα από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ στην αποστολή των αμερικανών βρίσκονται ο ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ. Αμφότεροι συμμετείχαν σε τρεις γύρους έμμεσων πυρηνικών συνομιλιών με Ιρανούς διαπραγματευτές στο Ομάν, πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.