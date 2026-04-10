Νέες απειλές κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη New York Post επεσήμανε ότι τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ εφοδιάζονται εκ νέου με οπλισμό για να επιτεθούν στο Ιράν, σε περίπτωση που οι συνομιλίες στο Πακιστάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία.

«Θα το μάθουμε σε περίπου 24 ώρες. Θα το μάθουμε σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι οι συνομιλίες θα στεφθούν με επιτυχία. «Είμαστε σε φάση αναδιοργάνωσης. Εφοδιάζουμε τα πλοία με τα καλύτερα πυρομαχικά, τα καλύτερα όπλα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ — ακόμα καλύτερα από αυτά που χρησιμοποιήσαμε στο παρελθόν και με τα οποία τα διαλύσαμε», είπε.

Αμέσως έσπευσε να διευκρινίσει: «Όμως φορτώνουμε τα πλοία. Φορτώνουμε τα πλοία με τα καλύτερα όπλα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, ακόμη και σε επίπεδο υψηλότερο από αυτό που χρησιμοποιούμε για να επιτύχουμε πλήρη εξόντωση. Και αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα τα χρησιμοποιήσουμε, και θα τα χρησιμοποιήσουμε με μεγάλη αποτελεσματικότητα.»

Οι αιχμές για το Ιράν

Το Ιράν αναμένεται να εκπροσωπηθεί στην πακιστανική πρωτεύουσα από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος επέμεινε στις προπολεμικές συνομιλίες ότι το Ιράν έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο, καθώς και από τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

«Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους για τους οποίους δεν ξέρουμε αν λένε την αλήθεια ή όχι», δήλωσε ο Τραμπ και συνέχισε «μπροστά μας, ισχυρίζονται ότι καταστρέφουν όλα τα πυρηνικά όπλα, ότι τα έχουν εξαφανίσει όλα. Και μετά βγαίνουν στον Τύπο και λένε: “Όχι, θέλουμε να προχωρήσουμε στον εμπλουτισμό”. Οπότε θα το μάθουμε.»