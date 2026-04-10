Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance, προειδοποίησε το Ιράν να μην «παίξει» με τις ΗΠΑ, καθώς αναχωρούσε για το εξωτερικό με σκοπό να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Vance, ο οποίος από καιρό εκφράζει σκεπτικισμό απέναντι στις ξένες στρατιωτικές επεμβάσεις και μιλά ανοιχτά για τις προοπτικές αποστολής στρατευμάτων σε συγκρούσεις αόριστης διάρκειας, αναχώρησε την Παρασκευή για να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων με το Ιράν στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ.

Επιβιβαζόμενος στο Air Force Two με προορισμό το Πακιστάν, ο αντιπρόεδρος δήλωσε: «Ανυπομονούμε για τις διαπραγματεύσεις. Πιστεύω ότι θα είναι θετικές. Φυσικά, θα δούμε». Στη συνέχεια επεσήμανε: «Εάν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν με καλή πίστη, είμαστε σίγουρα πρόθυμοι να τους τείνουμε το χέρι. Εάν προσπαθήσουν να παίξουν μαζί μας, τότε θα διαπιστώσουν ότι η διαπραγματευτική ομάδα δεν είναι και τόσο δεκτική».

Ο Βανς είπε επίσης ότι ο Τραμπ «μας έδωσε αρκετά σαφείς οδηγίες» για το πώς πρέπει να διεξαχθούν οι συνομιλίες, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο αντιπρόεδρος δεν δέχτηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους που ταξίδευαν μαζί του.

Πέρα από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ στην αποστολή των αμερικανών βρίσκονται ο ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ. Αμφότεροι συμμετείχαν σε τρεις γύρους έμμεσων πυρηνικών συνομιλιών με Ιρανούς διαπραγματευτές στο Ομάν, πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η δύσκολη αποστολή του Βανς

Για τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος διατήρησε ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αυτή θα είναι μια από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του. Ωστόσο, ο άνδρας που θεωρείται ευρέως ως ένας από τους κύριους υποψηφίους για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2028 θα αντιμετωπίσει επίσης τεράστιες προκλήσεις όταν ξεκινήσουν οι συνομιλίες το Σάββατο στο Ισλαμαμπάντ.

«Δεν μπορώ να σκεφτώ καμία περίπτωση όπου ο αντιπρόεδρος διεξήγαγε επίσημες διαπραγματεύσεις όπως αυτές», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ο Άαρον Γουλφ Μάνες, λέκτορας στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ και ειδικός στον ρόλο της αμερικανικής αντιπροεδρίας στην εξωτερική πολιτική.

«Πρόκειται για μια επιχείρηση υψηλού κινδύνου, αλλά και υψηλής ανταμοιβής». Ο Βανς έχτισε την πολιτική του εικόνα ως δηλωμένος αντι-επεμβατιστής που ήθελε να κρατήσει την Αμερική μακριά από περαιτέρω ξένους πολέμους. Αυτό έχει καταστήσει δύσκολη την εξισορρόπηση των θέσεων του, μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν από τον Τραμπ.

Η εφημερίδα «New York Times» ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι, κατά τη διάρκεια κλειστών συζητήσεων τις εβδομάδες πριν από τον πόλεμο, ο Βανς τάχθηκε κατά της στρατιωτικής επέμβασης, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να προκαλέσει χάος στην περιοχή και να διασπάσει τον συνασπισμό «MAGA» του Τραμπ.

Ωστόσο, ο Βανς βρίσκεται τώρα ξαφνικά να αναλαμβάνει τον ρόλο του διπλωματικού διαμεσολαβητή του Τραμπ για τη σύναψη συμφωνίας με το Ιράν.Μια θεωρία για το λόγο που ο αντιπρόεδρος ηγείται αυτών των προσπαθειών είναι ότι οι Ιρανοί μπορεί να τον θεωρούν πιο πιθανό εταίρο για διπλωματία, δεδομένης της ευρέως δημοσιευμένης αντίθεσής του στον πόλεμο και των γενικών αμφιβολιών του για τον αμερικανικό παρεμβατισμό.

«Αν καταφέρει να πετύχει κάτι που θα καλύψει το θέμα χωρίς να αντιμετωπίσει τα πραγματικά ζητήματα, αυτό πιθανώς αρκεί», λέει ο Μάνες.

Αβεβαιότητα για την αντιπροσωπεία του Ιράν

Μια ιρανική αντιπροσωπεία έφτασε χθες το βράδυ στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, για διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, την αντιπροσωπεία ηγούνται ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι η είδηση για την άφιξη ιρανών αξιωματούχων στο Ισλαμαμπάντ για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ «είναι εντελώς ψευδής». Άλλα κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν έχουν επίσης αναφερθεί σε τέτοιες διαψεύσεις.