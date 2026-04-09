Η Λέιλα, μια 15χρονη κοπέλα από το Μεξικό, έπεσε θύμα παγίδας από συνομήλικες φίλες της, οι οποίες την παρέσυραν με το πρόσχημα ότι της είχαν ετοιμάσει μια έκπληξη.

Μόλις έφτασαν στο σημείο, οι δύο κοπέλες ηλικίας 13 και 15 ετών, την ακινητοποίησαν δένοντάς την σε μια καρέκλα και καλύπτοντας τα μάτια της. Στη συνέχεια, την στραγγάλισαν με ένα σχοινί και έθαψαν το πτώμα στην πίσω αυλή του σπιτιού.

Οι ανήλικες βιντεοσκόπησαν την αποτρόπαια πράξη και μόλις δύο ημέρες αργότερα, το βίντεο εστάλη ανώνυμα στην οικογένεια της Λέιλα. Συντετριμμένοι, οι συγγενείς κατήγγειλαν αμέσως το περιστατικό στις αρχές, γεγονός που οδήγησε στη γρήγορη σύλληψη των δύο ανηλίκων.

Το κίνητρο και οι ποινές

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, τα δύο κορίτσια ομολόγησαν ότι κίνητρο της δολοφονίας ήταν ο φθόνος και η ερωτική αντιζηλία για ένα αγόρι.

Λόγω του ότι και οι δύο δράστιδες ήταν ανήλικες, το δικαστήριο επέβαλε εξαιρετικά επιεικείς ποινές:

Στην πρώτη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών.

Στη δεύτερη επιβλήθηκε ποινή μόλις έντεκα μηνών.

Στην οικογένεια της Λέιλα προσφέρθηκε ως αποζημίωση το ποσό των περίπου 250 δολαρίων, το οποίο οι συγγενείς απέρριψαν κατηγορηματικά, χαρακτηρίζοντάς το ως προσβολή στη μνήμη της και στην απώλειά τους.