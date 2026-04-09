Η βρετανική κυβέρνηση απαγόρευσε στον Κάνιε Γουεστ την είσοδο στη χώρα, κρίνοντας ότι η παρουσία του «δεν θα ήταν προς το δημόσιο καλό». Σύμφωνα με το BBC, το Υπουργείο Εσωτερικών απέρριψε την αίτησή του για ηλεκτρονική άδεια ταξιδιού, την οποία είχε υποβάλει προκειμένου να μεταβεί στο Λονδίνο.

Η απόφαση ήρθε εν μέσω έντονων αντιδράσεων για τη συμμετοχή του ως headliner στο Wireless Festival, ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ της χώρας. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απαγόρευσης, η διοργανώτρια εταιρεία Festival Republic προχώρησε στην πλήρη ακύρωση της διοργάνωσης, ανακοινώνοντας επιστροφή χρημάτων στους κατόχους εισιτηρίων.

Προκλητικές τοποθετήσεις

Η καριέρα του Γουέστ χαρακτηριζόταν ανέκαθεν από εκρηκτικές παρεμβάσεις. Ωστόσο, από τα μέσα της δεκαετίας του 2010 και μετά, το περιεχόμενο των δηλώσεών του άρχισε να γίνεται ακόμη πιο αμφιλεγόμενο.

Το 2016 προκάλεσε έντονες αντιδράσεις υποστηρίζοντας δημόσια τον Μπιλ Κόσμπι, εν μέσω σοβαρών κατηγοριών εις βάρος του για νάρκωση και βιασμό δεκάδων γυναικών. Το 2018 δήλωσε ότι η δουλεία «ακούγεται σαν επιλογή», προκαλώντας ευρεία κατακραυγή.

Οι δηλώσεις αυτές, αν και ακραίες, αντιμετωπίστηκαν τότε ως μέρος μιας ευρύτερης «προκλητικής περσόνας». Το σημείο καμπής ήρθε λίγα χρόνια αργότερα.

Ρητορική μίσους

Από το 2022 και έπειτα, ο Γουέστ —κάτοχος 24 βραβείων Grammy— προχώρησε σε σειρά δηλώσεων και ενεργειών που τον απομάκρυναν οριστικά από τα όρια της αποδεκτής δημόσιας έκφρασης.

Τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς, κατά την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, εμφανίστηκε φορώντας μπλουζάκι με το σύνθημα White Lives Matter, κίνηση που ερμηνεύτηκε ως χλεύη του κινήματος Black Lives Matter.

Λίγο αργότερα, δημοσίευσε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αναρτήσεις με αντισημιτικό περιεχόμενο, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι Εβραίοι «ελέγχουν» πρόσωπα και θεσμούς. Οι τοποθετήσεις αυτές οδήγησαν στον προσωρινό αποκλεισμό του από το Instagram και το Twitter.

Παράλληλα, κορυφαίες εταιρείες άρχισαν να διακόπτουν τις συνεργασίες τους μαζί του, όπως η Balenciaga, η Creative Artists Agency, η JP Morgan και η Gap, ενώ και η Adidas έβαλε τέλος στη συνεργασία της με τον καλλιτέχνη, δηλώνοντας ότι δεν ανέχεται «ρητορική μίσους». Η απόφαση αυτή εκτιμάται ότι κόστισε στην εταιρεία περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια το 2022.

Η τότε σύζυγός του Κιμ Καρντάσιαν επιχείρησε να μετριάσει τις αντιδράσεις, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του στη διπολική του διαταραχή. Ωστόσο, η δημόσια εικόνα του είχε ήδη υποστεί σοβαρό πλήγμα.

Προεδρική υποψηφιότητα και

Το 2022 δήλωσε επίσης ότι σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ το 2024 — μια ιδέα που τελικά δεν προχώρησε. Σε προηγούμενη του απόπειρα, το 2020, είχε συγκεντρώσει περίπου 60.000 ψήφους σε σύνολο σχεδόν 160 εκατομμυρίων.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, εμφανίστηκε σε podcast του συνωμοσιολόγου Άλεξ Τζόουνς, όπου δήλωσε ότι βλέπει «καλά στοιχεία» στον Χίτλερ. Η αντίδραση ήταν άμεση, με τον εκ νέου αποκλεισμό του από το Twitter για παραβίαση των κανόνων περί υποκίνησης σε βία.

Λίγους μήνες αργότερα, και αφού είχε επανενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του, αποκλείστηκε ξανά μετά από σειρά ακανόνιστων αναρτήσεων — μία εκ των οποίων περιλάμβανε ένα σύμβολο που συνδύαζε σβάστικα και εβραϊκό αστέρι.

Συγγνώμες χωρίς αποτέλεσμα

Έναν χρόνο αργότερα, ο Αμερικανός ράπερ ζήτησε συγγνώμη από «την εβραϊκή κοινότητα», με δήλωση που δημοσιεύτηκε στα εβραϊκά στον λογαριασμό του στο Instagram.

Ωστόσο, το 2025 άρχισε να πουλά μπλουζάκια με σβάστικες, οδηγώντας την πλατφόρμα Shopify να κλείσει το ηλεκτρονικό του κατάστημα.

Τρεις μήνες αργότερα, κυκλοφόρησε τραγούδι με τίτλο Heil Hitler, το οποίο απαγορεύτηκε από μεγάλες πλατφόρμες και σε χώρες όπως η Γερμανία, αλλά έγινε viral στο Χ.

Μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, η Αυστραλία του απαγόρευσε την είσοδο.

Το 2026 επιχείρησε εκ νέου να αναστρέψει το κλίμα μέσω μιας δημόσιας απολογίας με ολοσέλιδο άρθρο στη Wall Street Journal, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι «δεν είναι Ναζί ούτε αντισημίτης». Ωστόσο, η συγγνώμη αυτή δεν στάθηκε ικανή να ανατρέψει την εικόνα που είχε διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Τι συνέβη στη Βρετανία

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ανακοίνωση της συμμετοχής του στο Wireless Festival προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Εβραϊκές οργανώσεις ζήτησαν από τη βρετανική κυβέρνηση να παρέμβει, ενώ πολιτικοί —μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ— χαρακτήρισαν «βαθιά ανησυχητική» την επιλογή του ως headliner.

Παράλληλα, μεγάλοι χορηγοί, όπως η PepsiCo και η Diageo, απέσυραν τη στήριξή τους, ασκώντας πρόσθετη πίεση στους διοργανωτές.

Ο ίδιος ο Γουέστ επιχείρησε να αποκλιμακώσει την κατάσταση, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να συναντηθεί με μέλη της εβραϊκής κοινότητας και να αποδείξει έμπρακτα τη μεταμέλειά του. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δεν στάθηκε αρκετή.